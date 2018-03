Rykker ut til flere pipebranner om dagen

Sprengkulden de siste dagene har ført til at flere legger godt med ved i ovnen – noe som igjen øker risikoen for at brannvesenet må rykke ut.

Bare onsdag la brannvesenet ut meldinger på Twitter om 13 pipebranner rundt om i Norge, flesteparten i Agder, Hordaland og Østfold. I løpet av torsdag formiddag ble det meldt om sju nye.

– Det har vært en topp med pipebranner i det siste på grunn av det kalde været, bekrefter Rune Robertsen, beredskapssjef i Fredrikstad brannvesen.

Kulda fører til travlere dager for beredskapssjef Rune Robertsen i Fredrikstad brannvesen. Foto: Petter Larsson/NRK

Fuktig ved er synderen

Mye av grunnen er at folk fyrer feil, sier kollega Lars Erik Gutubakken, som leder brannforebyggende avdeling i Sarpsborg brannvesen:

– De tre hovedårsakene til pipebranner er fuktig ved, gamle ovner og feil fyring.

– Hva skal man tenke på i den kulda som er nå?

– Oppfordringen må være å fyre med god og tørr ved, samtidig som man ikke fyller ovnen helt full. Det er bedre ha i lite ved og heller fylle på ofte, sier Gutubakken.

I kalde perioder må brannvesenet ofte rykke ut på pipebranner. Slik så det ut på Twitter torsdag formiddag. Foto: Skjermdump

Slik forebygger du

I fjor rykket brannvesenet i Norge ut til 1143 pipebranner, viser tall fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. Tallet for 2016 var 1150 utrykninger.

Et tips for å forebygge pipebranner er å kjøpe en fuktmåler som måler fuktigheten i veden. Fuktigheten skal ikke være over 20 prosent.

Et annet tips, som kanskje er hakket mer uventet, er å kaste potetskrellet etter middagen inn i ovnen.

– Potetskrell inneholder sink, som er med på å løse opp soten som lager pipebrann. Det må være rå potet, så du må samtidig ha høy temperatur i ovnen, uttalte Eivind Ask i Flora Brannvesen til NRK tidligere i år.

Hvis man får en pipebrann, så er det lurt å stenge trekken og ringe brannvesenet. Man bør ikke prøve å slukke selv, for det kan blant annet føre til at skorsteinen sprekker.

Tørr ved, mer varme

Direktør Espen Opedal i Tryg Forsikring har også noen råd til vedfyrere over hele landet:

– Ikke bruk bensin, parafin eller brannfarlige væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbriketter. Fyr med tørr ved fordi det gir to til tre ganger så mye varme som rå ved og samtidig gir lite sot i ildsted og skorstein, sier han.

Det er ofte naboen som oppdager pipebrannen først. Her fra et hus i Karasjok. Foto: Anne Olli / NRK

I tillegg understreker Opedal at det er viktig å slippe frisk luft inn i huset under oppfyringen for å raskere starte forbrenningen i ovnen. Han legger også til at det er viktig å ikke tørke klær eller sette annet brennbart materiell rett på ovnen.

– Store mengder ved kombinert med lite trekk, gir dårlig varme og danner beksot i skorsteinen. Dette kan føre til pipebrann. La i tillegg veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved, advarer Opedal.