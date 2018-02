Etter å ha vært på flere utsalgssteder i Bergensområdet, finner endelig NRKs reporter et utsalgssted med ved på lager på Sotra tirsdag morgen.

– Etter det kom på nyhetene at det skulle bli så kaldt, så har folk tatt helt fyr. De kommer helt fra Fana i ens ærend for å kjøpe ved, sier Eltvik.

REKORD I DESEMBER: Roy Vermundsberget kunne allerede i desember fortelle om rekordsalg hos Norges største vedprodusent på Finnskogen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Flere steder i Norge er det nå lite ved midt under den pågående kuldebølgen. Ifølge Adressa er utsalg og leverandører i Trøndelag helt tomme. Også i Bergensområdet er det vanskelig å finne utsalgssteder med mye ved på lager.

Allerede i desember meldte Vermundsberget, som er Norges største vedprodusent, om rekordsalg av bjørkeved fra Finnskogen i år.

Ikke godt nok forberedt

Rune Østgård er daglig leder i Norsk Ved, en forening for rundt 3500 vedprodusenter og vedinteresserte i Norge. Han forteller at de har fått meldinger om at det begynner å bli lite ved over hele landet.

– Det har vært en lang kuldeperiode, det er meldt kaldt og strømprisene stiger. Da begynner det å selges ut hos mange selgere, sier han.

NORSK VED: Daglig leder i Norsk Ved, Rune Østgård, Foto: Kreator

Østgård sier at en vedprodusent alltid vil produsere i henhold til prognosene han har. Vanligvis er det ikke så store endringer fra år til år, men kulda denne vinteren har kommet som en overraskelse på både produsenter og forbrukere.

– Når vi så får en sånn rekordetterspørsel som i år, så er få produsenter forberedt på det. Dermed blir det fort lite ved hos produsenten.

Han mener at folk selv bør ha litt ved på lager, for å kunne møte en kuldeperiode uten å gå tom.

Lederen for Norsk Ved tror folk har blitt mindre flinke til å forberede og tenke på forsyningen til kommende vintre. Dermed kommer mange springende til vedselgerne nå.

Fortsatt muligheter

Likevel finnes det håp.

– Mange små produsenter rundt omkring i Norge har fortsatt ved. Man må bare jobbe litt for å finne dem, trøster Østgård de som ikke har ved i kurven.

FINNES HÅP: Små produsenter er Rune Østgårds beste tips i disse dager. Foto: Jan Gulliksen / NRK

Ål-mannen sier at han ikke har inntrykk av at produsentene presser prisene opp, selv om en viss regulering vil være naturlig i disse dager.

På Solsvik sandindustri er det på tross av den store etterspørselen ikke innført noen restriksjoner for kundene som kommer for å sikre seg en varm stue, når gradestokken ute viser ned mot 20 kalde.

– De får lov til å plukke fritt. Stort sett får de bare plass til mellom fem og ti sekker i bilen, sier Eltvik.