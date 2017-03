I en pressemelding etter styremøtet i går skriver Rygge Airport at de har besluttet å fortsette arbeidet, selv om de bare har fått inn drøyt 2,5 millioner kroner.

Styreleder i Rygge Airport, Ole Kr. Sivertsen, sier de har dårlig tid, men fortsetter arbeidet for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge tross at de bare har fått inn halvparten av pengene de sier de trenger. Foto: Alvarez&Marsal

Det de selv har sagt er at de må ha minst 5 millioner kroner for å kunne drive prosjektet fram mot høsten, med et mål om gjenåpning av Rygge neste år.

Det skal gå til arbeidet med å sikre avtaler med flyselskap og Forsvaret og få en hovedinvestor på banen.

Aksjetegningen har ifølge selskapet innbrakt 2 490 000 kroner, mens en stor mengde privatpersoner har Vippset 165 000 kroner som støtte til prosjektet.

– Vi ser politisk vilje, interesse og stå-på-vilje, også fra mange privatpersoner. Men vi savner faktisk næringslivsaktørene i aksjonærmassen. Vi står nå så nære muligheten, og styret har vurdert det slik at det er stor realisme for å gjennomføre og komme til bunns med avtaler med aktørerne som i dag sitter eksponert, sier styreleder Ole Kr. Sivertsen.

– Vi ser lyst på muligheten til å lande de nødvendige avtalene innen rimelig tid, sier han.

Resten skal komme

I den samme pressemeldingen skriver Rygge Airport at de er i dialog med en gruppe av aksjonærene som skal stille garanti for resten av beløpet, forutsatt at de får på plass en reforhandlet avtale med Forsvaret om bruk av rullebanen, og en avtale med eier av terminalen og parkeringshuset.

Det betyr at selskapet har kniven på strupen for å få til det de har slitt med helt siden i høst. Nemlig å bli enige med eierne Olav Thon og Orkla om et kjøp eller en leie av terminalen.

Til nå har de to tidligere eierne sagt at det mangler mye på den andre siden av bordet. Først og fremst en overbevisende finansieringsplan og plan for ny drift av Rygge.

Også Forsvaret og Samferdselsdepartementet krever dette for å gi Rygge Airport et endelig klarsignal for å ta over Østfold-flyplassen.

Selv innrømmer Rygge Airports styreleder i pressemeldingen at de har et stramt skjema for å komme i mål for å gjenåpne Rygge i 2018.