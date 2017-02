Rallykongen stepper inn som lærer

Oliver Solberg har blitt rallysjåfør, noe som går hardt ut over skolegangen.

– Man har jo maks ti dager ledig på et år, men i år blir det vanskelig å holde seg innenfor den grensen, sier Oliver til SVT.

Dispensasjon til å konkurrere

Det var i januar i år at 15-åringen debuterte som rallykjører. Det skjedde i Latvia der det er mulig for 15-åringer å få dispensasjon for å kjøre billøp, dersom man har en kartleser med førerkort. Oliver endte på en andreplass blant de tohjulsdrevne bilene, og var best av juniorene.

Når Oliver er ute og konkurrerer er det pappa Petter som må ta på seg lærerrollen.

– Jeg har fått ansvaret fra rektor om at du må gjøre leksene dine. Jeg får alt på e-mail. Når vi skal fly til Latvia, tar jeg frem telefonen min, og du har med leksene dine, sier han og titter bort på sønnen.

Fortsetter med crosskart

Oliver har i flere år gjort seg bemerket innen crosskart, en motoridrett som kjøres på samme baner som bilcross og rallycross. Tre dager før han var 13 år vant han Nordisk Mesterskap.

I sitt siste løp i Latvia var 15-åringen uheldig og fikk radiatoren ødelagt.

Ifølge vg.no er planen at Oliver skal kjøre sju rally i Latvia i 2017, samtidig som han skal fortsette karrieren i crosskart. Pappa Petter har tidligere uttalt til NRK at han legger opp når sønnen kommer så langt at han stiller i samme klasse.

– Jeg tør ikke kjøre mot han. Han vil det, men vi får se.