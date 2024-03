PST advarer mot økt spionaktivitet: Ber folk følge med

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Amerikanerne skal bruke 2 milliarder kroner på å bygge ut Rygge flystasjon. Det kan øke faren for utenlandsk etterretning.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppfordrer folk i området til å være årvåkne og rapportere mistenkelige aktivitet.

PST advarer norske bedrifter som vil være involvert i byggeprosjektene om at de kan bli kontaktet av utenlandske etterretningstjenester.

PST forventer en betydelig økt etterretningsvirksomhet fra fremmede lands etterretningstjenester mot Rygge luftforsvarsbase.

Russland er landet som PST forventer mest aktivitet fra i tiden fremover.

Ordfører i Moss, Simen Nord, mener innbyggerne ikke trenger å være bekymret, men oppfordrer til økt årvåkenhet.

For et år siden godkjente regjeringen omfattende amerikanske investeringer på Rygge flystasjon.

Til sommeren starter arbeidene.

Hensikten er å øke USA og NATOs beredskap og reaksjonsevne mot Østersjøområdet og Baltikum.

Men opprustingen på Rygge vekker også interesse hos land som ikke er med i forsvarsalliansen.

Nå sier Politiets sikkerhetstjeneste at aktiviteten fra utenlandsk etterretning har økt på Rygge. De oppfordrer folk til å følge med.

Hege Naustdal er leder for PST sin enhet i Øst politidistrikt. Hun oppfordrer folk til å være årvåkne. Foto: Tomas Berger / NRK

– Uten å skremme, ønsker vi å skjerpe årvåkenheten til befolkningen i området, sier Hege Naustdal, som leder PST i Øst politidistrikt.

Hun advarer også bedrifter som skal jobbe på flystasjonen, om at de kan bli kontaktet av utenlandsk etterretning, eller forsøkt tappet for informasjon om prosjektene på Rygge.

– Virksomheter som kommer til å få byggevirksomhet her, kan få forespørsler for eksempel på e-post som er mistenkelig, sier Naustdal.

– Vi ønsker at det skal være lav terskel med å ta kontakt med politiet hvis man oppdager noe mistenkelig.

PST: Forventer betydelig økt aktivitet

Amerikanerne skal bruke 2 milliarder kroner på å bygge ut den militærbasen på Rygge.

Etter planen skal det bygges fire hangarer for kampfly, lagerhaller, økt kapasitet for ammunisjonslagring og bedre sikkerhet rundt flystasjonen.

Amerikanerne skal bygge flere bygg på Rygge flystasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den økte aktiviteten er grunnen til at PST nå oppfordrer folk til å følge ekstra nøye med.

– Vi forventer en betydelig økt etterretningsvirksomhet fra fremmede lands etterretningstjenester mot Rygge luftforsvarsbase, sier Naustdal.

Observasjoner av kjøretøy og personer som virker mistenkelige inn mot basen, er eksempler på type aktivitet som PST forventer mer av.

– Det kan også være personer som skal inn hit og arbeide, og som på fritiden blir spurt om mistenkelige spørsmål fra personer de ikke kjenner.

I 2022 ble Rygge flystasjon og E6 stengt etter at det kom en feilmelding på et missil. Sjømålmissilet ble demontert.

Forventer aktivitet fra Russland

Russland er landet som PST forventer mest aktivitet fra i tiden fremover.

– De ønsker den informasjonen om det de kan møte av kapasiteter både i Ukraina, men også fremtidige Nato-operasjoner, sier Naustdal.

PST jobber med å forebygge trusler mot både militære verdier og andre nasjonale verdier.

Flystasjonen ligger i Moss kommune i Østfold. Ordfører i Moss Simen Nord (H) er positiv til at det skjer nye prosjekter i Rygge.

Ordfører i Moss, Simen Nord, sier at flere lokale firmaer vil få oppdrag på Rygge flystasjon fremover. Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Vi har en historie som en forsvarskommune og at vi bidrar i Forsvaret i Norge, det synes jeg er bra, sier Nord.

Ordføreren mener ikke innbyggerne trenger å være bekymret.

– Det er et viktig budskap for alle innbyggerne i vår region å bli kjent med at vi skal være mer årvåkne og si ifra hvis man ser noe uvanlig, sier Nord.

– Jeg synes ikke man skal være urolig. Det som er fint er at man viser det samarbeidet som er mellom PST, Forsvaret og kommunene. Vi har god dialog og legger planer sammen.

Rygge flystasjon er base for flere av Forsvarets helikoptre, som Bell 412. Også redningstjenesten har base på Rygge med sine SAR Queen.

Skal legge til rette for kampfly

I juni 2022 samtykket Stortinget til inngåelse av en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA.

– Det vil styrke våre sikkerhet og forsvarsevne, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK i fjor.

Avtalen legger blant annet til rette for amerikanske investeringer i infrastruktur på omforente områder.

Regjeringen har definert disse områdene til Rygge, Sola og Evenes flystasjoner, i tillegg til Ramsund orlogsstasjon.

Amerikansk personell har lenge vært til stede på det militære området i Østfold.

Men nå skal Norge legge bedre til rette for at amerikanske kampfly skal kunne trene i samarbeid med det norske forsvaret og andre allierte i norsk luftrom.

Forsvarsministeren har tidligere sagt til NRK at amerikanerne ikke skal ha permanent utplassering av kampfly på Rygge.

– Men det er en base som amerikanerne kan bruke når de har behov for det og når vi skal samhandle med dem.