Protesterer mot nei til homoflagg

– Vi følte at vi måtte gjøre noe for å vise at vi er uenige. Jeg dro til pride-markeringen etter jobb i dag og spurte etter det største flagget de hadde, sier Solberg.

Mangler flaggstang

Samboerparet flyttet til et småbruk i Hobøl for vel ett år siden. Solberg er kunstner og Kaarbø er blikkenslagermester.

– Vi har snakket lenge om å skaffe oss en flaggstang, men det var først i dag vi virkelig følte at vi trengte den. Men heldigvis kom vi på at vi kunne heise flagget i hjullasteren vår som vi bruker til snømåking, løft og vedlikehold av vei, forklarer hun.

Det var i går NRK skrev om ordføreren i Hobøl, Olav P. Breivik (H), som ikke ønsker å flagge med regnbueflagg i offentlige flaggstenger. Han mener det er gammeldags og at en slik markering kan virke stigmatiserende. Temaet dukket opp da leder av Hobøl Ap, Håvard Abotnes Osflaten, oppfordret alle kommunene i Indre Østfold til å flagge.

Håper at mange ser flagget

Solberg er skuffet over egen kommune.

– Selv om vi i Norge har kommet langt på området, er temaet dagsaktuelt over hele verden. I andre land lever folk farlig bare på grunn av sin legning. Vi ble oppgitt over at ordføreren kan argumentere for å ikke henge det opp. Det er trist at det er en slik sak som setter Hobøl på kartet, mener hun.

Nå håper hun at så mange som mulig legger merke til flagget i hjullasteren.

– Jeg håper også at ordføreren skifter mening slik at vi kan få se regnbueflagget ved kommunehuset til neste år, sier hun.

Kaspar kaarbø og Signe Solberg flyttet til Hobøl for ikke så lenge siden. De fant sin egen måte å vise at de er uenige i at det ikke skal flagges med regnbueflagg i offentlige stenger. Foto: Guro Beitohaugen

– Følger flaggreglene

Ordføreren i Hobøl, Olav P. Breivik (H), sier at han ikke kan nekte andre å flagge med regnbueflagg på egen eiendom.

– Det får folk gjøre akkurat som de vil. Men kommunen må følge flaggreglene som sier at man må søke om å henge opp andre typer flagg. At en tidligere ordfører i Hobøl mener vi kan bryte loven, kan jeg ikke blande meg opp i, sier han.

Ordføreren i Hobøl, Olav P. Breivik (H), er redd for stigmatisering om de gir lov til å flagge med regnbueflagg på offentlige flaggstenger. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Breivik sier han har fått mange positive tilbakemeldinger etter at han sa nei til homo-flagg.

– Jeg har aldri opplevd maken til positiv respons. Folk fra hele landet har sendt meg sms og ringt for å takke. Det har også kommet mange bort til meg, sier han.

Hobøl-ordføreren ønsker å poengtere at han ikke har noe imot homofili.

– Jeg har flere venner som er homofile, men det er ikke det det handler om. Det handler om å ikke forskjellsbehandle enkeltgrupper. Jeg er ferdig med slike markeringer for 20 år siden, sier han.