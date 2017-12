– Jeg hadde det ikke bra, og tenkte ikke over hvor fort jeg kjørte, sa 32-åringen da han forklarte seg i Fredrikstad tingrett torsdag.

Han er blant dem som har kjørt ekstra fort på strekningen mellom Halden og Sarpsborg, som NRK denne uka omtalte som den verste fartsstrekningen på norske motorveier.

Det var rundt klokka 22 om kvelden på 24. juni 2016 en sivil polititjenestebil forlot bensinstasjonen ved Svinesundparken og la seg ut på E6 nordover mot Oslo.

– Da vi var i ferd med å komme ut på motorveien, ble vi passert av en bil i meget høy hastighet, forklarte den ene politimannen i tingretten.

Patruljen la seg på hjul for å måle hvor fort den svenskregistrerte BMW-en kjørte.

– Vi hadde etter hvert 210 på speedometeret. Likevel økte avstanden til bilen foran. Politibilen gikk ikke fortere, fortalte han.

Ut fra denne observasjonen, og et bilde av speedometeret på politibilen, mener de å kunne bevise at bilen foran kjørte i minst 200 km/t.

Laget sperring

Fra Halden til avkjøringen ved Sarpsborg er det 20 kilometer. Strekningen tar 6 minutter å kjøre i 200 km/t.

Det var lite trafikk på E6, og politipatruljen ventet med å bruke blålys. De antok at bilføreren ville forsøke å stikke av. Men i det de nærmet seg Sarpsborg ble det flere biler på veien, og blålyset kom på.

Bilen foran bremset hardt ned og la seg ut i høyre felt. Politiet ledet bilen av E6. Der ventet flere politipatruljer som sperret en rundkjøring. BMW-en stoppet i en busslomme.

– De hoppet nesten på meg, og jeg ble påsatt håndjern, forteller 32-åringen til NRK.

Ifølge ham selv ble de stående der lenge. Bilen ble gjennomsøkt. Selv tror han at de så etter narkotika. Det de fant, var en slåsshanske.

– Den var ikke min. Det var min fars bil, sier 32-åringen.

32-åringen møter sin forsvarer, advokat Lars Dahlback i Fredrikstad tingrett. Advokaten sier at den lange ventetiden tilsier at bilføreren må slippe ubetinget fengsel. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

– Var ustabil

På politistasjonen ble han fratatt førerkortet. Bilen ble hentet av bekjente han har i Sarpsborg.

I retten erkjente tobarnsfaren at han kjørte fort, men trodde selv at det var rundt 160 km/t.

Han forteller at han var på vei til Gardermoen for å hente en person som allerede hadde landet. Bakgrunnen var en krevende familiesituasjon som gjorde ham psykisk ustabil.

Burde du kjørt bil da?, spurte aktor Nina Kristiansen Wærnhus.

– Jeg var frisk nok fysisk, men hadde det ikke bra psykisk. Jeg følte meg tvunget til å kjøre fort og hadde fokus på mine personlige problemer, svarte han.

Høye hastigheter

Automatiske fartsregistreringer Statens vegvesen gjør på en rekke punkter på motorveistrekninger i Østfold, Vestfold og Akershus viser at et punkt nær svenskegrensen i Halden er der det oftest går ekstra fort.

– Ser man på tellepunktene til vegvesenet, så har denne strekningen en veldig høy andel av bilister som kjører for fort i forhold til andre steder, sier distriktsleder i UP Øst, Kai Voldengen.

Distriktsleder i UP Øst, Kai Voldengen, sier at strekningen er prioritert av UP. Foto: Jorun Vang / NRK

Målepunktet med nest flest fartsovertredere er Hovinmoen ved Gardermoen.

Dette er antallet biler som er registrert med en snittfart på over 140 km/t på disse to punktene det siste året.

E6 i Halden – 333 kjøretøy

E6 Hovinmoen – 142 kjøretøy

Men på linje med at tollerne ikke klarer å avsløre alle smuglingsforsøk, har ikke politiet kapasitet til å stanse alle som bryter fartsgrensen på motorveiene.

Strekningen i Halden er prioritert av UP, og de bruker det de kan av ressurser på å kontrollere her. Men ettersom det er en høyhastighetsvei, må UP sine patruljer ligge i trafikken selv.

Det har de naturlig nok ikke mulighet til å gjøre gjennom hele døgnet.

– Vi måtte hatt betydelig flere patruljer hvis vi skulle klare å ta alle. Vi samarbeider med lokalt politi og tar unna det vi klarer, sier Voldengen.

De lange, rette strekkene på E6 gjennom Østfold innbyr til høye hastigheter. Foto: Stian Pedersen/NRK

Straffen

Nå vurderes saken til 32-åringen av Fredrikstad tingrett. Riksadvokaten slår fast overfor NRK at det skal reageres med ubetinget fengsel for kjøring over 180 km/t.

Men saken har blitt liggende hos politiet lenge. Kjøringen skjedde i fjor sommer, for ett og et halvt år siden. Det kan bli avgjørende for at han slipper fengsel.

Påstanden fra aktor er på betinget fengsel i 24 dager med en prøvetid på to år, en bot på 10.000 kroner, og tap av førerretten i 27 måneder.

I retten forklarte sjåføren at han hadde vært ustabil, og at det var en grunn til at han glemte farten. Hans forsvarer, advokat Lars Dahlback, frykter at det kan skjerpe dommen.

Dom faller en av de nærmeste dagene.