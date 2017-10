Søkte ly på Struten fyr

Politiet i Fredrikstad avhører i dag to menn som hever de måtte bryte seg inn på Struten fyr i går kveld for å søke ly. En politipatrulje rykket ut til fyret etter at alarmen gikk. Politiet leter også etter en svart gummibåt med påhengsmotor som de to sier de mistet kontrollen over. Så langt er ikke de to mistenkt for noen lovbrudd, opplyser krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad.