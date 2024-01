– Barna vokser ut av sportsutstyr fort og det er dyrt. Så jeg låner heller enn å kjøpe, sier Trine Julie Fredriksen.

Hun har akkurat levert skiutstyr, som familien har lånt for å ta med på hytta. Tilbudet på til Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, i Fredrikstad er åpent for alle som ønsker å låne utstyr, ikke bare de med lav inntekt.

– Jeg synes det er gledelig og jeg sprer ordet til alle, sier Fredriksen.

Trine Julie leverte flere par ski. Samtidig fikk hun med seg noen skøyter som hun skal låne. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Størst andel i Fredrikstad

Fredrikstad er kommunen i landet med høyeste andel barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt.

Oppvekst med dårlig råd øker risikoen for dårligere helse, og utenforskap fordi barna ikke har de samme godene som andre barn har.

I perioden 2020–2022 vokste 17,9 prosent av barna i Fredrikstad opp i familier med dårlig råd. Tilsvarende tall for landet generelt var 10,6 prosent.

Over 100.000 vokser opp med dårlig råd

102.600 barn tilhørte en husholdning med vedvarende lave inntekter i perioden 2020–2022, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng, tilsvarende 8.100 barn, sammenlignet med perioden 2019–2021.

Nedgangen har flere forklaringer, ifølge seniorrådgiver i SSB Tor Morten Normann.

– Barnefamilier nederst i inntektsfordelingen har relativt sett hatt bedre inntektsutvikling enn andre husholdninger.

Økt barnetrygd kan også være en medvirkende årsak. Samtidig har det vært mindre innvandring i treårsperioden 2020–2022.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mener nedgangen av barn som vokser opp med dårlig råd er gode nyheter.

– Men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, og stadig flere har mulighet for en fast inntekt gjennom arbeid, sier Brenna.

– Fremdeles mange

– Det er fremdeles mange barn som tilhører husholdninger med vedvarende lavinntekt. Men det har blitt færre i perioden 2020 til 2022, som vi måler nå, sammenlignet med det som var toppunktet for få år siden, sier Normann i SSB.

Hovedforklaringen på at én av ti familier har vedvarende lavinntekt er at de har svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

– Hvis du kombinerer det med å være enslig forsørger eller er en stor barnefamilie, så er ofte det en risiko for å havne i lavinntektsgruppen, sier seniorrådgiveren.

Seniorrådgiver i SSB Tor Morten Normann. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Stor pågang

På Skattkammeret får barn og unge låne skøyter, ski og annet utstyr de trenger for å ha det gøy om vinteren.

Aldri før har så mange kommet innom.

Selv om hyllene er fulle av utstyr, har de ikke nok til alle som ønsker å låne.

– Det er helt forferdelig. Barn som ikke får utstyr til ski-dagene, det er bare hjerterått, sier Barbro Flodin ved Skattkammeret.

Økende behov for hjelp

Også Røde Kors opplever et økende behov fra folk som trenger hjelp.

– Det triste er at det ofte kan føre til mye utenforskap. De kan ikke delta på de tingene som koster penger, som bursdager eller skoletur, sier Pernille Backer Lemming.

Hun har jobbet i Røde Kors i en årrekke.

– Det er et stort problem vi har hatt i mange år. Vi i Røde Kors og andre organisasjoner prøver å gjøre noe med dette, men det blir bare et plaster på såret, sier Lemming.

Pernille Backer Lemming forteller at Røde Kors har et bredt tilbud. De tilbyr blant annet norskopplæring, strikkekurs og arrangerer sosiale sammenkomster. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Åpent for alle

Barbro Flodin er glad det er så mange som benytter seg av tilbudet på Skattkammeret.

– Alle kommer og låner. Noen av økonomiske hensyn, noen fordi de synes det er praktisk at de slipper å oppbevare en mengde av utstyr hjemme, og andre på grunn av miljøhensyn, sier Flodin.

Barbro Flodin sier at tilbudet ved Skattkammeret er åpent for alle som ønsker å låne utstyr. Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

Skattkammeret også åpent på sommeren. Da er det utstyr til sommeraktiviteter som ligger klart.

– Det er viktig at vi møter de behovene som folk har. Vi søker etter midler til utstyr, og mange donerer, sier Flodin.

– Men det hender vi må si nei også, hvis utstyret er for gammelt. Ingen skal føle stigma for å komme hit og låne. Det er viktig for oss, men samtidig nå som behovet er så stort er vi takknemlig for alt utstyr.