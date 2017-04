Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sarpingene har fått en strålende start på årets sesong i Eliteserien etter to 3-1 seire på rad. Onsdag brøt sarpingene en nye barriere, da laget tok sin aller første trepoenger i Ålesund. I tillegg var det første gang sarpingene har åpnet en sesong med to strake seire.

Patrick Mortensen og Anders Trondsen styrte det meste for gjestene og kunne notere seg for henholdsvis to mål og tre målgivende.

– Man kan aldri få nok målgivende, så det er bare å fortsette denne trenden nå, smilte Trondsen til NRK etter kampslutt.

Joackim Jørgensen scoret sarpingenes tredje mål, mens Fredrik Carlsen sto bak trøstemålet til hjemmelaget.

MÅL: Patrick Mortensen jubler etter ett av sine to mål mot Aalesund onsdag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvaag, Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Må ikke ta av

Seieren onsdag kveld gjør at sarpingene står med seks poeng og seks scorede mål etter de to første serierundene.

Det står i sterk kontrast til åpningen på fjorårets rekordsesong. Da hadde laget kun to poeng og null (!) scoringer etter de fire første kampene.

– Det er veldig deilig, men det er bare spilt to kamper, så vi må ikke ta helt av nå. Vi har tatt steg og er på fra sesongstart. Selv om det ikke var en «topp 3-kamp» i dag, så tar vi viktige poeng, sier Trondsen til NRK.

Aalesund-trener Trond Fredriksen var derimot ikke like fornøyd etter kampslutt. Etter sesongens to første kamper ligger laget hans i bunnen av tabellen med null poeng og 2-6 i målforskjell.

– Dette er ikke starten vi hadde drømt om. Men vi får som fortjent. Vi har sluppet inn seks mål på to kamper og da er det vanskelig å ta poeng, sa han til Eurosport.