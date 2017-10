Norske Skog utsetter fristen for å få på plass en redningsplan

Det kommer fram i en børsmelding det kriserammede selskapet kom med tirsdag ettermiddag, snaue femten minutter før fristen for å bli enige gikk ut.

– Vi trenger litt ekstra tid for å legge til rette de forskjellige initiativene fra aksjeeierne. Vi tror at utsettelsen av fristen vil øke sjansene for å få en løsning i havn, sier styreleder Christian Sveaas i børsmeldingen.

Fristen har blitt forlenget flere ganger. Fristen for å akseptere styrets redningsplan gikk egentlig ut fredag i forrige uke, men ble så utsatt til tirsdag for deretter å bli forskjøvet med ytterligere to dager.

Det kriserammede konsernet la mandag 18. september fram et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.

Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer. I forslaget fikk de sikrede långiverne klart mest, mens de usikrede fikk klart minst, noe sistnevnte gruppe forsøker å få justert opp til sin fordel.

Hvis partene blir enige om en redningsplan med flere enn 75 prosent innen den nye fristen torsdag, går planen videre til ekstraordinær generalforsamling, der den trenger støtte fra to tredeler av aksjonærene for å bli vedtatt.