Norman Borge forsvarer eiendomsskatten

Frp-leder Siv Jensen har uttalt at det ikke skal være eiendomsskatt i norske kommuner i løpet av de neste årene.

– Kapasiteten har blitt bedre

– Frp var ikke akkurat noen tilhenger da den ble innført i 2013. Men vårt alternative budsjett fikk ingen støtte. Begrunnelsen for innføringen var å få bedre tjenester, og det er ingen tvil

om at kapasiteten på tjenestene er blitt bedre, sier Hvaler-ordfører Borge til Aftenposten.

Hvaler kommune har gått i pluss de siste fire årene. Frp-styrte Ullensaker og Ulstein har ikke eiendomsskatt og går med solide overskudd.

Om eiendomsskatten skulle forsvinne, svarer Borge med at alternativet er færre sykehjemsplasser og at forventningene til krav og kapasitet må senkes.

Njåstad uenig med Borge

Han understreker at han ikke er tilhenger av skatten kommunen krever inn, men har likevel støttet videreføringen av den.

– Vi har for så vidt det. Å fjerne eiendomsskatten over natten, er det ingen som får til. Det er ikke sånn at man bare kan skjære ned 35 millioner kroner, sier han

Kommunalpolitisk talsperson i Frp, Helge Andre Njåstad, deler ikke Hvaler-ordførerens syn.

– Det er fullt mulig å fjerne eiendomsskatten uten å svekke tjenestetilbudet, sier han.