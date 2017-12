Kina satser tungt på ski frem mot OL om fire år. Allerede på vinteren i fjor vedtok regjeringen en 10-årsplan for å utvikle vintersporten i landet.

Det skal bygges nye arenaer, det skal etableres forbund og landet ønsker å arrangere flere vintersportkonkurranser.

Samtidig startet også jobben med å lete etter nordmenn som kunne hjelpe til med satsingen på langrenn og rulleski.

Sentral i satsingen blir verdensmester Ragnar Bragvin Andresen fra Sarpsborg.

– Jeg skal lede utdanningen av rulleskiinstruktører som i startfasen skal jobbe inn mot 100 skoler. Jeg skal også utarbeide læringsmatriell til skolene og følge opp prosjektet. De satser stort og jeg blir en sentral brikke og frontfigur for prosjektet, sier han.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om 29-åringen.

– Viktig for skisporten

Satsingen starter med flere tusen barn det første året, men på sikt er ambisjonen å rulle ut prosjektet over hele Kina.

Det ultimate målet er å få 300 millioner kinesere til å ta del i vintersport innen OL i Beijing i 2022.

– Det er et hårete mål. Men Kina har pondus og kan få det til. De satser store midler på utviklingen av skisport. Jeg tror det er utrolig viktig for skisportens fremtid at Kina kommer så tungt på banen, sier Andresen.

Ragnar Bragvin Andresen er verdensmester i både sprint og stafett på rulleski. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

De 300 millionene skal ikke bare være utøvere og trenere, men også publikum og frivillige.

Tidligere OL-vinner på kortbane, Yang Yang, sier til China Daily at arbeidet har kommet godt i gang.

– Vi forpliktet oss til å få 300 millioner mennesker involvert i vintersport i vår søknad om å få vinter-OL i 2022. Vi er på rett vei, men oppgaven vil kreve tålmodighet, hardt arbeid og det krever at hele samfunnet bidrar, sier hun.

18 år gamle Qin Haiyang er en av Kinas unge langrennshåp. Foto: Peter Svaar / NRK

– Truer ikke Norge

Jobben til Ragnar Bragvin Andresen starter opp først i mars, men allerede rett etter jul setter 29-åringen seg på flyet til Kina for å skrive under kontrakten og bli presentert på en pressekonferanse.

Verdensmesteren tror verdens mest folkerike land kan hevde seg på resultatlistene både i langrenn og på rulleski de kommende årene.

– Med denne satsingen, kan de få et bra landslag i 2022. Men jeg tviler likevel på at Norges Skiforbund skjelver med tanke på medaljefangsten, ler han.