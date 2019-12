Nordmann lager Netflix-serie om Spotify

– Det er en historie som har så mange lag – det er en David mot Goliat-historie, som forandret vår måte å konsumere musikk på, og som endret dagligstuene våre: Det finnes ingen plater eller CD-er der mer, sier Per-Olav Sørensen til TT.

Han er i ferd med å få klart et manus, delvis basert på boken «Spotify inifrån».

Den utkom i vår og er skrevet av økonomijournalistene Sven Carlsson og Jonas Leijonhufuvd – som snakket med et 70-talls kilder.

Intrigeverden

Boken skildrer ifølge forlaget Bonnier «en verden av intriger, hemmelige avtaler og oppkjøpstilbud fra Microsoft, Google og Tencent», og forteller hvordan Spotify-gründer Daniel Ek allierte seg med Sean Parker fra Napster og Mark Zuckerberg fra Facebook – og at Apples Steve Jobs brukte siste delen av livet sitt på å motarbeide den svenske strømmetjenesten.

– Netflix sendte boken «Spotify inifrån» til meg, jeg leste den og sa ja øyeblikkelig. Det handler om så store og omveltende saker, samtidig som det er en svært personlig fortelling, sier Sørensen, som er fra Moss.

Men Netflix har ikke vært i kontakt med Daniel Ek selv for å fortelle om planene. Sørensen sier «man kommer til å søke kontakt», skriver TT – men at det «ikke er nødvendig, siden boken er så fullstendig».

– Vi er åpne for samarbeid, men hvordan det enn blir, kommer vi til å ha respekt for vårt emne, lover Tesha Crawford, ansvarlig for utviklingen av Netflix-originalserier i Nord-Europa, til TT.

Daniel Ek var med på å grunnlegge strømmetjenesten Spotify. Netflix har foreløpig ikke vært i kontakt med gründeren for å fortelle om planene om TV-serien. Foto: Spotify

– Må inneholde musikk

En TV-serie om Spotify må nødvendigvis inneholde mye musikk, og det er dyrt å kjøpe rettighetene til originalmusikk.

– Jeg vet ikke hvor stort vårt budsjett blir, men det første jeg sa var at musikk må være en del av denne fortellingen, understreker Per-Olav Sørensen.

Når innspillingen går i gang, er foreløpig ikke bestemt, heller ikke skuespillere.

Per-Olav Sørensen sto for Netflix' to første originalserier for Norge og Sverige, henholdsvis «Hjem til jul» og «Quicksand», som er filmatiseringen av Malin Persson Giolitos roman «Størst av alt».

«Hjem til jul» hadde verdenspremiere 5. desember og er blant annet på New York Times' liste over anbefalte serier i desember. Sørensen sier til TV2 at responsen på serien har vært i overkant av hva de hadde forventet på forhånd.

– Det er snakk om at den er sett av flere millioner, sier han.

I sosiale medier har det allerede kommet sterke ønsker om en ny sesong av den norske serien.

Sørensen har tidligere laget flere NRK-storserier som «Halvbroren», «Kampen om tungtvannet» og «Nobel».