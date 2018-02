– Vi har lagt ned basene på steder som Marseille og Rygge på grunn av trusselen for at vi blir påtvunget fagforeninger. Nå som vi frivillig har gått med på å snakke med fagforeninger, vurderer vi og er i aktive diskusjoner med disse flyplassene om å etablere baser igjen, sier konsernsjef Michael O'Leary i Ryanair på selskapets analytikerpresentasjon mandag ifølge Nettavisen.

Opplysningene fra konsernsjefen i Ryanair kom overraskende på styremedlem Espen Ettre i Rygge sivile lufthavn.

– Dette er helt nytt for oss. Jeg ble varslet om dette for en halvtime siden, sa Ettre til NRK i 16-tiden mandag.

Det irske lavprisselskapet avviklet basen på Rygge i Østfold i november 2016. Ryanair-direktør David O'Brien uttalte da at årsaken var innføringen av flypassasjeravgiften på 80 kroner.

– Vi har triste nyheter, triste nyheter som vi må takke deres regjering for, sa O'Brien under en pressekonferanse i Oslo i juni 2016.

Han lovet samtidig at de ville komme tilbake dersom flyavgiften ble borte. Nå er det altså fagforeningsspørsmålet som er avgjørende for at de kan komme tilbake.

LES OGSÅ: Vil gjøre avtale med fagforeninger

Varslet nye baser på presentasjon

Ryanairs direktør Michael O'Leary sa på en presentasjon av selskapets resultat for 3. kvartal i fjor at han pekte på gjenåpning av baser i Frankrike og Skandinavia.

Der nevner han Rygge spesielt.

Klar for Rygge på ny? Ryanairs toppsjef Michael O'Leary sa på en pressekonferanse i dag at han vurderer å gjenopprette baser i Marseille og på Rygge. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

– Vi vil flytte fly fra andre baser for å få til det. Vi stengte baser i Marseille og på Rygge delvis på grunn av fagforeninger, men diskuterer å etablere baser der igjen, sa Michael O'Leary på presentasjonen som ligger på Ryanairs hjemmesider.

Ryanair har i tretti år hatt en tradisjon for ikke å anerkjenne fagforeninger, men er nå i ferd med å akseptere dette overfor pilotenes foreninger først.

Flyselskapet Ryanairs resultat i forrige kvartal steg 12 prosent, til tross for store problemer med kansellerte flygninger og pilotenes ferieavvikling. Resultatet etter skatt endte på 106 millioner euro, tilsvarende drøyt 1 milliard kroner.

Rygge-eiere ikke orientert

Styremedlem i Rygge Sivile Lufthavn, Espen Ettre, var ikke informert om at Ryanair vurderer å gjenåpne en base på Moss lufthavn Rygge. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Dette er overraskende. Det har vært kontakt med Ryanair, men vi har ikke hatt noen samtaler med dem om noen reåpning av basen. Men det er tydelig at noe skjer, selv om det fram til nå ikke har vært noen konkret diskusjon om flyvninger.

Er dere åpne for å la Ryanair gjenåpne base på Rygge?

– Ja selvfølgelig. Men vi så ikke det for oss, men ser at det nå nevnes. Nå må vi finne ut nærmere med våre kontakter i Ryanair-systemet hva dette innebærer i praksis, sier Espen Ettre.

– Fagforeninger var årsak

Da Ryanair la ned på Rygge, ble innføringen av flypassasjeravgiften i Norge brukt som argument fra det irske selskapet til at de ikke lenger kunne drive lønnsomt.

I dagens pressekonferanse fra Ryanair sier toppsjef Michael O'Lary at fagforeningspress også var avgjørende.

Ryanair hadde tapt både i tingretten og lagmannsretten i saken om den tidligere kabinansatte Alessandra Cocca om at selskapet må forholde seg til norsk rett og norske lover i arbeidstvister.

Roser Ryanair

Tidligere ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), sier han merker seg O'Learys uttalelser om hvorfor de la ned på Rygge.

Tidligere mosseordfører og nå stortingsmann Tage Pettersen synes det er bra at Ryanair er ærlige om hvorfor de forlot Rygge. Nå ønsker han det irske lavprisselskapet velkommen tilbake. Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

– Jeg har lyst til å berømme denne ærligheten og håper det også kan bidra til at debatten om historien kanskje blir litt mer balansert, skriver han i en melding til NRK.

Han skriver at et ønske fra Ryanair om å komme tilbake med base på Rygge kan være den enkeltfaktoren som gjør at de nye eierne av flyplassen er et stort skritt nærmere gjenåpning.

– Dette er selvfølgelig noe som vil glede mange Østfoldinger og næringslivet i fylket, sier Tage Pettersen, som nå sitter på Stortinget fra Østfold.