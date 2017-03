Forlik mellom Ryanair og oppsagte Alessandra Cocca

Forliket innebærer et beløp tilsvarende tre årslønner, ifølge fagforeningens advokat, Christen Horn Johannessen.

– Etter to klare rettsavgjørelser var vi nå klare for å få avgjort spørsmålet om Ryanairs oppsigelse av Cocca var usaklig. Etter forhandlinger har imidlertid Ryanair, sammen med CrewLink, valgt å betale Cocca et beløp på 570.000 kroner, sier Parat-advokaten.

Varslet om kritikkverdige forhold

Italienske Cocca begynte å jobbe for Ryanair 6. april 2012 med Rygge flyplass i Østfold som base.

Ti måneder senere ble hun oppsagt. Ifølge stevningen skjedde det etter en episode der hun varslet om at det luktet alkohol av kabinsjefen, og hvor denne svarte med å levere en rapport der hun hevdet at Cocca ikke klarte å bruke høyttaleranlegget i flyet.

Cocca har også fortalt om arbeidsdager preget av stress og press, både for å selge mest mulig under flyturen og for å unngå negative bemerkninger fra ledere.

Ønsket saken for irsk rett

Ryanair har tidligere hevdet at søksmålet som Cocca har fremmet med støtte fra Parat, ikke hører hjemme i norske domstoler. Argumentet har vært at Cocca er italiensk statsborger og at Ryanair har sitt hovedkontor i Irland.

Parat har ført saken for retten på vegne av den italienske kabinansatte. Norske domstoler har avgjort at saken skulle føres for norsk, ikke irsk rett, og også etter norske lover. Nå løses den imidlertid utenom rettssystemet.

– Kan ikke løpe fra forpliktelsene

Parat-nestleder Vegard Einan kaller saken en seier for alle norske arbeidstakere.

– En rekke bransjer, med luftfart i spissen, er i ferd med å bli internasjonalisert. På flere områder er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgave som en sterk fagforening er å ivareta rettigheter til arbeidstakere som jobber i Norge. Denne saken har gitt oss de nødvendige bekreftelser på at internasjonale selskaper som ønsker å operere i Norge, ikke kan løpe fra sine forpliktelser, slik Ryanair har forsøkt i denne saken, sier Einan.