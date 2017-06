Neste vår blir det inneklemt-fest

SER MØNSTERET: Knut Morten Johansen og hans SAS merker nedgang i forretningsreiser i perioder med mange langhelger, men ser samtidig en solid vekst i antall fritidsreiser. Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

– Nordmenn er beryktet for å benytte oss av inneklemte dager. Da skal det ikke så mange fridager til før man har nesten hele måneden fri, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Fridagen 2. pinsedag er den tredje på mindre enn tre uker, og den siste i rekka av dager som gir en ekstra oppstykket arbeids- og skolehverdag.

Men en heldig timing på fridagene i 2018 gjør at neste vår blir enda noen hakk bedre for dem som elsker langhelger.

Tre på tre uker

For en ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.

Men i tillegg skaper de et maksimalt antall inneklemte dager som innbyr til å ta ut en ekstra fridag og dermed skape en ekstra lang helg.

På mindre enn tre uker blir det tre inneklemte dager i 2018.

1. mai havner på en tirsdag. Dermed blir mandag 30. april klemt inne mellom helga og arbeidernes dag.

Kristi himmelfartsdag havner – som alltid – på en torsdag (10. mai). Fredagen etter er fridag for de fleste skoler, altså blir det langhelg.

17. mai havner på en torsdag. Dermed er fredag 18. mai inneklemt.

2. pinsedag havner som alltid på en mandag, men neste år blir det mer enn to uker tidligere enn i år. Dermed vil fridagen 21. mai skape en enda mer komprimert periode med mye fri i mai.

11 år til neste gang

En titt på en kalender viser at det gjør 2018 temmelig spesiell. Både 2016 og 2017 har nemlig fredagen etter Kristi himmelfartsdag som den eneste inneklemte dagen, mens det i 2018 vil være tre slike.

Først i 2029 vil dagene falle på en like gunstig måte for dem som liker langhelger med inneklemte dager.

BIDRAR: Viktor Andersens nettside viser at 2018 skiller seg vesentlig fra året i år hva angår inneklemte dager. Foto: Privat

Viktor Andersen har laget en egen nettside for å holde oversikt over inneklemte dager. Han håper selv å kunne ta seg litt fri neste vår.

– Jeg har ingen konkrete planer ennå, men hvis jeg får tid under studiene tar jeg en fjelltur eller kanskje en utenlandstur som jeg vanligvis gjør når sånne muligheter dukker opp, sier han.

Langhelgene innebærer at nordmenns reisemønster endres. Det merker flyselskapene.

– Vi ser at folk er gode til å planlegge reiser til slike langhelger. Vi ser også en tendens til at folk reiser lenger på slike langhelger enn tidligere. Folk bruker nå New York nesten som de dro til London tidligere, sier Johansen i SAS.

HELGEMÅL: Fire fridager på rad er for mange nok til å ta en tur til New York. Det merker SAS. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Hos konkurrenten Norwegian merker de den samme tendensen.

– Nordmenn elsker langhelger og mange reiser utenlands. Det viser langhelgene vi har hatt nå, og vi har stappfulle fly til både storbyer og solfylte destinasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian.