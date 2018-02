– Avtalen vil føre til styrket beredskap og redusert responstid ved politioperative aksjoner. Mobilitet til sjøs er viktig for politiet og jeg er glad for at vi har fått denne avtalen på plass, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Avtalen ble signert onsdag 31. januar og trer i kraft fra i dag, 1. februar 2018. Den innebærer at Redningsselskapet utvider sitt oppdrag fra søk- og redningsberedskap til også å omfatte hurtig respons fra politioperativt personell.

Det betyr at politiet kan rekvirere redningsskøyter i alle politidistriktene i akutte situasjoner.

– Redningsselskapet er til stede langs hele kysten og vi har lang tradisjon for å samarbeide med politiet. Vi har blant annet bistått med transport ved behov. Nå har vi formalisert dette samarbeidet ytterligere, sier beredskapssjef Ronny Pedersen i Redningsselskapet til NRK.

Mangel på politibåter

Politiet har tidligere fått kritikk for å ha for dårlig beredskap langs kysten. I fjor sommer viste NRKs gjennomgang av politiets sjøtjeneste, at det seks år etter 22. juli fremdeles var stor mangel på politibåter i landet.

Politiet i Norge sliter med båtmangel langs hele kysten, viser en gjennomgang NRK gjorde av politiets sjøtjeneste i fjor sommer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Vest politidistrikt, med sin lange kystlinje og mange fjorder, har for eksempel kun én politibåt som ligger i Bergen. I Finnmark er det ingen, utover småbåter som bare holder til havnebruk.

Politidirektoratet innrømmet i fjor at dette «ikke er en ønskelig situasjon», og Jorodd Asphjell (Ap) i justiskomiteen på Stortinget mente beredskapen til sjøs burde vært bedre.

– Viktig med samhandling

Den ferske avtalen er et langt steg i riktig retning, mener generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

– Når vi knytter redningsskøytene tettere til politiet styrker vi beredskapsevnen i det norske samfunnet, og vi er svært glad for denne avtalen. Erfaringene fra 22. juli 2011 viser hvor viktig det er med god samhandling mellom ressursene, sier hun.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon og drives hovedsaklig ved hjelp av medlemsinntekter og donasjoner.

Politiet har også bundet seg til å bidra økonomisk gjennom den nye avtalen.

– Vi får en grunnfinansiering fra Politidirektoratet på 3,5 millioner kroner. Det er en veldig liten sum av kostnaden ved å drifte redningsskøytene, men det gjør at vi får dekket kostnadene våre med disse oppdragene på en forutsigbar måte, sier Ronny Pedersen.

Redningsselskapet understreker samtidig at hovedoppgaven til landets 50 redningsskøyter er å sørge for søk- og redningsberedskap koordinert av hovedredningssentralene, og at dette normalt vil ha førsteprioritert ved en samtidskonflikt.