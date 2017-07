Politiet mangler politibåter

Det viser en gjennomgang NRK har gjort av politiets sjøtjeneste. Vest politidistrikt, med sin lange kystlinje og mange fjorder, har for eksempel kun én politibåt som ligger i Bergen.

I Finnmark er det ingen, utover småbåter som bare holder til havnebruk.

Politidirektoratet innrømmer at dette «ikke er en ønskelig situasjon».

FORSTÅR PRIORITERINGEN: Likevel skulle direktoratet ønske politiet har flere båter på sjøen, sier Jørn Olav Schjelderup. Foto: NRK

– Vi skulle ønske at vi hadde flere båter på sjøen, men vi har samtidig en forståelse for prioriteringen de ulike politidistriktene gjør i den ressurssituasjonen der har i dag, sier fungerende avdelingsleder Jørn Olav Schjelderup i Politidirektoratets beredskapsavdeling.

Han sier de vil se på situasjonen framover.

– Men vi skal også huske at politi står midt i en ressurskrevende reform, som tar mye av kapasiteten.

Han mener likevel at beredskapen til sjøs er god nok, og trekker spesielt fram Kystvakta og redningsselskapet, som han sier bistår politiet i å ha en god beredskap langs kysten.

MANGELVARE: Vest politidistrikt har kun tilgang på én egen båt, mens Øst-Finnmark ikke har noen politibåter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nedprioritert

Langs kyststripen i Vest politidistrikt, som strekker seg 440 kilometer fra Tysnes til Vanylven, har politiet kun én båt.

– Det sier seg selv at en politibåt ikke kan dekke over alt det, sier leder for operativ enhet i politidistriktet Gustav Landro.

Han forteller at Vest politidistrikt har valgt å ikke investere i flere båter, rett og slett fordi de må prioritere å bruke midler andre steder.

Det samme sier politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt, der de ikke har noen båter.

INGEN BÅTER: Det handler om prioriteringer, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark politidistrikt. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi har ikke hatt rom. Dessuten har Finnmark en lang kyststripe, og det er vanskelig å finne ut hvor man skulle hatt en politibåt, sier Hætta.

Hun vil heller ikke love at dette blir prioritert i nærmeste fremtid.

– Men er det forsvarlig å drive et helt politidistrikt uten å ha tilgang til en egen båt?

– Det er en konkret risikovurdering vi er nødt til å ta. Sånn som situasjonen er i dag så har ikke vi rom for å prioritere det høyere enn det vi har gjort.

Må håndtere krisesituasjoner

Jorodd Asphjell (Ap) i justiskomiteen på Stortinget mener beredskapen til sjøs burde vært bedre.

Han erkjenner at den lange norske kysten er en utfordring, og mener det er avgjørende at politiet har et godt samarbeid med tjenester som kystvakta og brannvesenet.

– Men det er åpenbart at politiet må ha en tjeneste som håndterer krisesituasjoner på egen hånd.

Han foreslår også å bevilge mer penger til politiet i distriktene.

– I sommerhalvåret er sjøtjenesten en viktig bit for dem som ferdes og er turister i Norge.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem (H) sier det hadde vært positivt om politiet hadde hatt flere politibåter, men hevder beredskapen likevel er sterkere.

– Vi har økt, bemanning, bedre trening og bedre beredskap på de skarpeste operasjonen, sier Sættem.