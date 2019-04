Nå har Sarpsborg 08 satt økonomisk norgesrekord

– Vi er veldig imponert over reisen Sarpsborg 08 har tatt. De har bygd stein på stein sportslig og aldri tatt vann over hodet, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund (NFF).

To ganger i året tar fotballforbundet en økonomisk helsesjekk på de 72 beste klubbene i landet for å se at ingen bruker penger de ikke har. Når vårens resultater legges frem i mai, vil Sarpsborg 08 ligge i «grønn sone» sammen med de andre klubbene som har god kontroll på økonomien.

Bak tallene gjemmer det seg imidlertid en historisk bragd. For på en skala fra null til 240 poeng, har Sarpsborg 08 oppnådd full score – 240 poeng.

Det har ingen eliteserieklubber klart før dem.

Europa-suksess

Styreleder Cato Haug i Sarpsborg 08. Foto: Aleksandar Djorovic / NTB scanpix

Årsaken er at klubben rett og slett tjente mye mer penger i 2018 enn de hadde regnet med. For en ting er at de solgte spillere for omkring 40 millioner kroner uten å bruke på langt nær så mye på å hente erstattere.

Men i tillegg kom suksessen i Europaligaen som fikk ekstra-millionene til å trille inn.

Selv om 2018 var et år der alt det økonomiske gikk stang-inn, ligger det noen prinsipper i bunnen, forteller styreleder Cato Haug.

– Vi har et styrevedtak i klubben at vi skal være i grønn sone. Men grønn sone betyr at vi er over 130 poeng, så vi er godt innenfor med 240, sier han.

– En fantastisk reise

Den første tiden etter at klubben ble stiftet for ti år siden, var imidlertid situasjonen annerledes. I 2009 var sarpingene nær konkurs, og fikk kun 28 poeng på forbundets liste. I tillegg risikerte de sanksjoner fra forbundet.

– Det har vært en fantastisk reise. Vi har vært i grønn sone sammenhengende siden 2013. Det vil være knallhardt å holde seg på 240 poeng, men vi skal prøve, sier Haug.

Sportslig har østfoldingene hatt en middelmådig start på sesongen. For etter å ha levert godt i vinterens treningskamper, har det blitt to uavgjorte kamper i serien så langt.

Klubben har skaffet flere nye spillere, men heller ikke i år har det vært i samme prisklasse som spillerne som ble solgt i fjor.

– Vi må hele tiden vurdere om vi skal selge en spiller eller beholde ham av sportslige grunner. Vi sier som Ole Brumm og prøver å gjøre begge deler, for vi skal være en medaljekandidat. Vi begynner å få ganske god trening i å kombinere dette, sier Haug.

PS: I fjor høst var ingen eliteserieklubber i rød sone, men forbundet var likevel bekymret over at mange klubber brukte mer penger enn de hadde.