To innbruddsforsøk i Råde

I Karlshus ble det meldt om at uvedkommende hadde vært inne på et rom i Nethusveien i kveld. Like etterpå ble det fikk politiet melding om at noen hadde forsøkt å bryte opp en skyvedør til et annet hus i samme gate. Hundesøk ble avsluttet uten resultat. Patruljer foretar nå åstedsundersøkelser.