Konkurs seks kamper før sesongslutt: – Pinlig

KONKURS: Jan Thomas Lauritzen har den siste tiden trent HK Halden. Nå må også han finne seg en ny jobb. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Det er klart dette blir litt pinlig for klubben og for navnet Halden. Det er sånt man skal klare å unngå. Men alle klubbene i eliteserien er hardt rammet, og mange sliter, sier HK Halden-trener Jan Thomas Lauritzen.

Den gamle storspilleren har ledet et lag som ligger nest sist på tabellen i eliteserien i håndball for kvinner. Tirsdag morgen leverte klubben konkursbegjæring.

Dermed er det mye som tyder på at sesongens seks siste kamper ikke blir gjennomført.

– Det er utrolig trist. Det har vært tungt en stund her, og vi har visst om den økonomiske situasjonen den siste måneden. Men at det skulle gå til konkurs er fryktelig trist for hele klubben, sier Lauritzen.

Rammer breddesatsingen

De siste månedene har klubben vært gjennom en omfattende redningsaksjon i håp om å redde satsingen.

Blant annet ble det besluttet å skille elitesatsingen og breddesatsingen. Denne avgjørelsen rakk imidlertid ikke å bli iverksatt.

Styreleder Erik Mausberger sier at konkursen dermed rammer alle i klubben.

– I prinsippet er det full stopp fra en dag til en annen. Det er et håp om at bostyrer anser det slik at klubben ikke pådrar seg mer utgiter ved å spille kamper, sier Mausberger om hva som skjer med barne- og ungdomssatsingen de neste ukene.

Ifølge styrelederen manglet det i alle fall 1,5 til to millioner kroner for å kunne satse videre. Dette på tross av at klubben har klart å samle inn noe midler gjennom en redningsaksjon de siste ukene.

Mye tyder på at også de gjenværende kampene for eliteserielaget heller ikke blir gjennomført.

– Sånn det ser ut nå, så ser det ikke ut til at vi får til det. Det er noen kreative modeller som man ser på, men det spørs om vi klarer å gjennomføre dette, sier Mausberger.