Håndballtrener fortviler: – Ikke det sportslige som avgjør

Tarjei Sundal trener et Stabæk-lag som har tatt 12 poeng så langt denne sesongen. Likevel kan det bli kval-spill ettersom de bare står med fem på tabellen uten Halden. Foto: Stabæk

– Å vinne seks-syv kamper har alltid holdt til å unngå nedrykk og kvalifisering. Men i år er det ikke det sportslige som avgjør, sier Stabæk-trener Tarjei Sundal til NRK.

Tirsdag morgen leverte Halden Håndballklubb konkursbegjæringen. Verken styreleder Erik Meusberger eller trener Jan Thomas Lauritzen tror klubben vil kunne spille de siste seks kampene denne sesongen.

I så fall må hele tabellen regnes ut på nytt, og alle som har tatt poeng mot Halden så langt i sesongen mister disse.

Påvirker tabellen

Det får store konsekvenser for nedrykksstriden, og spesielt for Stabæk som har tatt fire av sine ni poeng mot Halden. Kvalik-rivalen Oppsal mister ingen poeng.

Tabell uten Halden Ekspandér faktaboks Larvik 30 Glassverket 25 Vipers 24 Byåsen 19 Storhamar 14 Tertnes 11 Sola 9 Gjerpen 9 Oppsal 9 Stabæk 5 Rælingen 2 På denne tabellen vil det 10.-plassen spille kvalifisering, mens 11.-plassen vil rykke ned.

Når Stabæk i tillegg startet sesongen med tre poeng i minus, erfarer de at seks seire ikke er nok til å unngå kvalifiseringsspill.

– Vi har tatt tolv poeng og sitter igjen med fem. Det er kjipt for oss som holder på med det sportslige. Og det er kjipt for Håndball-Norge, sier Sundal.

Første konkurs på toppnivå

Hos håndballforbundet jobber de tirsdag med å kartlegge konsekvensene av at Halden begjærer seg konkurs.

Assisterende generalsekretær Per Eirik Magnussen ønsker derfor ikke å kommentere Haldens situasjon, men bekrefter på generelt grunnlag at prinsippet når et lag må trekke seg er at tabellen regnes ut på nytt uten kampene til laget som har trukket seg.

– Dette har ikke skjedd på dette nivået tidligere, men det har skjedd på lavere nivåer, sier Magnussen.

Vil diskutere Halden-hjelp

Uten Haldens kamper er det svært jevnt rundt nedrykksstreken i eliteserien. Rælingen helt på bunnen har kun to poeng og har i realiteten rykket ned allerede. Stabæk vil med sine fem poeng ha en liten mulighet til å berge kvalifiseringsplassen, mens både Oppsal, Gjerpen og Sola vil stå med ni poeng.

Hos Stabæk har de imidlertid ikke helt gitt opp at Halden vil kunne gjennomføre resten av sine kamper.

– Jeg vet at utgiftene til Halden ut sesongen er små. Det må være kommunikasjon for å se om disse kan bli dekket på noen måte, sier Sundal.

Vipers i Kristiansand går glipp av sesongavslutningen på sin svært godt besøkte hjemmebane dersom ikke Halden stiller lag. Derfor håper styreleder Emil Tungehaug i det lengste at Halden kommer.

– Vi krysser fingrene for at Halden klarer å stille lag. Hvis vi kan bidra med noe, så vil vi helt sikkert være positive til å diskutere det, sier han.

PS: Bobestyrer Ole Richard Holm-Olsen sier til NRK at det er teoretisk mulig at eliteserielaget spiller resten av kampene, men at det forutsetter at noen stiller økonomiske garantier.