– Vi feirer 20 år i år, så byer som Sarpsborg og Fredrikstad har henholdsvis 980 og 430 års forsprang på å bygge opp omdømme og renommé, sier ordfører Erik Unaas (H) i Eidsberg.

I en meningsmåling InFact har gjort for Amedia-avisene kommer Mysen på sisteplass på listen over Østfolds fineste byer, skriver Smaalenene.no.

Kun tre prosent av de 1000 som er spurt har Mysen på topp. Til sammenligning kommer Fredrikstad, som også staten mener er landets mest attraktive kommune, på førsteplass med 43,5 prosent.

Det rimer dårlig med den vedtatte visjonen om at Mysens skal være den mest attraktive småbyen på Østlandet.

– Man må huske at fire av de andre er storbyer, vår visjon er å være den mest attraktive småbyen. Det fine med denne undersøkelsen er at den skaper oppmerksomhet. Det er krevende for Mysen og Askim å få bevissthet om at det faktisk er seks byer i Østfold, sier Unaas.

– Lite og kjedelig

Pernille Snopestad mener sisteplassen til Mysen er fortjent. Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Ordføreren innrømmer samtidig at han synes det er fortjent at Fredrikstad topper kåringen.

– Fredrikstad er den fineste storbyen i Østfold. Det er en kjempeflott by og de vant også prisen for landets mest attraktive by, sier Unaas.

Heller ikke alle innbyggerne i den lille byen mener at Mysen er finest i fylket.

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er litt lite og kjedelig her. Sisteplassen er kanskje litt fortjent, sier Pernille Snopestad.

Marthe Tangen Staås mener innbyggerne selv må ta litt av skylden for at byen deres havner nederst på lista.

– Det er vi som bor her som gjør byen til det den er, så det er vel like mye innbyggerne sin feil, vil jeg tro. Det er ufortjent og litt dumt at Mysen havner sist, sier hun.

Marthe Tangen Staås synes det er trist at Mysen havnet sist. Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Tar tid å bygge en fin by

Ordfører Unaas er likevel ikke bekymret over den svake plasseringen. Han understreker at det tar tid å bygge en fin by, og at Mysen har hard konkurranse.

– Mysen er en småby og stiller i en litt annen klasse. Askim og Mysen kommer til å få bedre resultater på slike undersøkelser i tiden som kommer. Det er to år siden kommunestyret vedtok visjonen om å være den mest attraktive småbyen, men det er et prosjekt som det vil ta flere tiår å se resultatene av, sier han.

Han ser dermed lyst på fremtiden for byen.

– Det har aldri vært større interesse for å etablere seg her. Vi har måttet utvide staben i byggesaksavdelingen i kommunen på grunn av alle søknadene som har kommet inn.