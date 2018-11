Mobberne ba Johannes (17) ta sitt eget liv

«Æsj så fette stygg du er, drep deg selv jævla cp barn».

«ingen vil se på det stygge ansikste ditt. Du er et jævla mistfoster tror det er på tide og finne tau».

Det er noen av meldingene 17 år gamle Johannes fra Spydeberg i Østfold har fått på sosiale medier.

HETS: Flere av de som har kommentert ber Johannes om å ta sitt eget liv. Foto: Skjermdump

Unggutten er født med en sjelden kromosomfeil, men er likevel som ungdommer flest. Han er glad i å spille Playstation, er aktiv på sosiale medier og følger med på trendene på internett.

Nylig lastet han ned den populære appen TikTok, en tjeneste for deling av videoer og direktestrømming. Men på kort tid rant det inn med hets og grove kommentarer.

Flere av avsenderne ber 17-åringen om å ta sitt eget liv.

– Det er ikke greit å skrive sånne ting, det er veldig stygt. Men jeg bryr meg ikke om det, jeg har mange andre venner, sier han til NRK.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Russen: – Vi er på lag med Johannes

Saken har skapt stort engasjement i sosiale medier etter at moren til Johannes, Eva Midtbø, delte historien om mobbingen.

SKREMT: Moren til Johannes, Eva Midtbø, ble skremt av hetsen som ble sendt til sønnen. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

– Det var en del stygge utspill. Det er skremmende å se hva som faktisk foregår. Det er klart man blir redd for at barnet sitt skal ha det vondt, sier moren.

Også lokalsamfunnet har engasjert seg sterkt. Da Johannes kom på skolen tirsdag, hadde russen samlet seg for å vise sin støtte.

– Jeg er stolt av at russen stiller opp for å vise at vi er på lag med Johannes. Det han har opplevd, er ikke greit. Johannes er utrolig tøff som har fortalt historien sin. Det er også tøft av ham å stå her og ta imot støtten han får, sier russepresident Embla Birk Løken ved Mysen videregående skole.

I en undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at stadig flere unge gutter utsettes for mobbing på nett. Fire av ti gutter i alderen 15-16 år sier at de har vært utsatt for mobbing via spill og sosiale medier.

STØTTE: Russen på Mysen videregående skole slo tirsdag ring om 17 år gamle Johannes. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Invitert på hockeykamp av landslagsspiller

Ishockeyspiller Tommy Kristiansen er på samling med det norske ishockeylandslaget i Polen, og leste om Johannes på hotellrommet.

– Det er helt utrolig at folk kan være så slemme mot hverandre, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

VONDT I MAGEN: Ishockeyspiller Tommy Kristiansen sier at han fikk fysisk vondt i magen da han leste om Johannes. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Hockeyspilleren har selv blitt utsatt for mobbing. Tirsdag inviterte han Johannes på en valgfri kamp og middag i Sparta Amfi for å vise at han har støtte fra hockeymiljøet.

– Jeg gleder meg til å få besøk av Johannes. Vi skal vise at vi i Sparta-garderoben er der for han, sier han.

Også medlemmene i Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar har latt seg engasjere av saken. I løpet av de siste dagene har de samlet inn over 20.000 kroner som de har donert til Johannes.

Flere av medlemmene har skrevet at de selv er fedre og at saken traff dem rett i hjertet, skriver Smaalenenes Avis.

Mamma Eva Midtbø er glad for at så mange har engasjert seg.

– Det er rørende å se at mange engasjerer seg i kampen mot mobbing. Det var tøft å se meldingene, men i etterkant har det vært helt enormt positivt, sier hun til NRK.

Meldingene har blitt anmeldt til politiet.