Mistenkt for svindel av russ for flere hundre tusen

Mannen var daglig leder i Norgesruss AS.

Bostyrer Oddgeir Lydersen opplyser til Sarpsborg Arbeiderblad at mannen solgte fiktive russetreff-billetter til over 100 russ – billetter som russen som kjøpte dem, aldri så noe til.

– Så vidt meg bekjent er det ingen som har fått billetter, forteller Lydersen til NRK.

Nå har mannen slått aksjeselskapet konkurs. Han har også blitt politianmeldt av flere russ.

– Dette er en sak som fortsatt er under etterforskning og det er ikke tatt ut noen siktelse enda, opplyser krimsjef Kai Andersen hos politiet i Sarpsborg til NRK.

Betalte flere tusen kroner

Russen skal ha betalt mellom 1000 og 3000 kroner hver for billettene. Frederikke Hansen fra Bergen betalte 2500 kroner, men fikk aldri noen billett.

– Jeg sendte dem meldinger og fikk beskjed om at jeg stod i køen for å få billetten. Men i mars/april forstod jeg at jeg ikke ville få billetten, for jeg snakket med flere som hadde blitt svindlet. Da tok jeg kontakt med bedriften og ga beskjed om at jeg ikke ville ha billetten likevel, forteller Hansen.

Fikk billett. Frederikke Hansen fikk til slutt skaffet seg billett til landstreffet i Stavanger, men billetten kom ikke fra 24-åringen i Sarpsborg. Den kjøpte hun av en venninne. Foto: ASLE HELLA / NRK

Hun valgte å ikke anmelde saken og fikk til slutt pengene tilbake. Men over 20 personer har anmeldt 24-åringen for billettsvindel.

Billettene skal ha vært til landstreffet i Kongeparken i Stavanger. Til årets treff ble de 13.000 billettene solgt på 30 sekunder, opplyser landstreffet på sine hjemmesider.

– Forsøker å rydde opp

24-åringens far, som også er styreleder i Norgesruss, forteller at mannen nå jobber med å betale tilbake pengene.

– Han har forsøkt å rydde opp, og jeg har hjulpet til. Han begynte å rydde opp før den første anmeldelsen kom. Det vet jeg, sier faren.

24-åringen har ikke ønsket å stille til intervju. Til Sarpsborg Arbeiderblad sier politiet at han har erkjent de faktiske forhold, og at han aldri hadde til hensikt å utlevere noen billetter.

Bostyreren mener at mannen også har brutt loven ved å ikke ha ført regnskap og ved å ikke ha betalt moms.

Håper på konkurskarantene

Disse antatte lovbruddene har gjort at bostyrer nå ønsker konkurskarantene for 24-åringen. Dersom Sarpsborg tingrett gir medhold i dette, vil ikke mannen kunne starte en ny bedrift de to neste årene.

Lydersen mener det er viktig å bli kvitt bedrageri gjennomført på internett.

Ønsker karantene. Bostyrer Oddgeir Lydersen ønsker konkurskarantene for 24-åringen på grunn av bedrageriene og flere andre lovbrudd. Foto: Anne Ognedal / NRK

– Nordmenn foretar i forholdsvis stor grad kjøp på nettet. Hvis dette tidvis blir misbrukt, vil man være forbeholden med å benytte seg av de tilbudene, sier han.

Også Frederikke Hansen håper på karantene for østfoldingen.

– Jeg ønsker ikke at slikt skal skje med andre.