Mange gressbranner på Østlandet: – Nå koker det

– Nå koker det! sier vaktleder Per Håkon Lauritzen i Alarmsentral Brann Øst.

Han koordinerer brannvesenets arbeid i regionen, og har fryktelig mye å gjøre lørdag ettermiddag.

– Vi har nettopp fått kontroll på en gress- og markbrann ved Mosseveien i Fredrikstad. Det var like ved et stort industribygg, og det var en propantank like i nærheten vi var nervøse for i starten der, sier han.

Brannen har skapt mye røyk som har vært synlig over store deler av Fredrikstad.

Vind og tørt

Det er imidlertid langt fra den eneste brannen de har jobbet med.

– Vi har akkurat fått kontroll over en gressbrann ved Rødsbrua i Våler kommune. I tillegg er brannvesenet på Hvaler på vei til en brann ved Sand Marina, sier han.

Alt dette skjer nesten samtidig lørdag ettermiddag, kort tid etter at brannvesenet fikk kontroll over en gressbrann på Ise i Sarpsborg.

HUS TOK FYR: Gressbrannen på Ise i Sarpsborg lørdag formiddag spredte seg til et hus. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Der spredte brannen seg fra gresset til et hus og et anneks. Politiet etterforsker brannen.

– Det er tørt, og det blåser veldig. Nå må man være veldig forsiktige! Vi oppfordrer til ikke å brenne noe nå, sier Lauritzen.

Ved 17.30-tiden sendte brannvesenet ut en melding om at det er innført bålforbud i Follo og Østfold. Forbudet gjelder både i utmark og på egen eiendom, og «frem til nærmere beskjed blir gitt».

Innfører bålforbud

I Follo og Østfold er det registrert syv gressbranner i løpet av lørdag. Og det er ikke bare i dette området det har brent.

I Vestfold tok det fyr i gresset ved Galleberg i Sande. Lørdag formiddag fikk brannvesenet kontroll.

Politiet mistenker at det var noen som tente på da det tok fyr i gresset ved Slependen i Oslo lørdag ettermiddag, og også på Siggerud har det brent.

Brannvesenet på Ringerike fikk litt før klokken 14 kontroll på en brann ved Samsjøen.

Venter regn natt til mandag

Meteorolog Kristen Gislefoss forteller at værtypen som gjør at det er stor skog- og lyngbrannfare nå er normalt på denne tiden av året.

– I morgen er det ventet den samme værtypen med en del vind på dagen og ikke noe nedbør, og da er det også stor skogbrannfare. Fra natt til mandag er det ventet nedbør, sier Gislefoss.