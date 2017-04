Gressbrann spredte seg til bygninger

Brannvesenet slet lenge med å slukke en brann like ved jernbanestasjonen på Ise i Sarpsborg lørdag formiddag.

Brannen spredte seg raskt til to bygninger, ifølge et øyevitne.

Politiets operasjonsleder forteller at brannmannskaper både fra Rakkestad og Sarpsborg var på stedet.

– Det er en brann som har spredd seg fra en gressbrann til en veranda og en bygning. Siste tilbakemelding fra innsattsleder er at det brenner på loftet og at det er kraftig røykutvikling.

Like etter klokka 12 melder politiet at brannen er slukket.

Både Rakkestad og Sarpsborg brannvesen er på stedet. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Ikke folk i husene

Politiet har hatt kriminalteknikere på stedet, og de har dannet seg et bilde av hva som har skjedd. Likevel ønsker de foreløpig ikke å konkludere.

– Det var en gressbrann der før vi kom til stedet, men hvordan den startet og om det er den som har antent huset, vil vi ikke konkludere i før vi har undersøkt mer, sier operasjonsleder Villy Meier i politiet.

Det er trolig en bygning under restaurering som brant, og politiet har fått bekreftet at det ikke var folk inne i huset.

Ved hjelp av naboer fikk brannvesenet etter hvert brukbar kontroll på gressbrannen, og kunne i stedet ha fullt fokus på brannen i hovedhuset.

Det ble ikke behov for å evakuere andre hus i området.

Brannen har spredt seg til flere bygninger Foto: Sebastian Nordli / NRK

Stanset tografikken

Brannen gjorde at all togtrafikk på østre linje forbi Ise stasjon ble stanset. Trafikken på veien like ved gikk som normalt.