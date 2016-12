Desember er for mange synonymt med julebord og flere turer ut på byen. Men ikke alle våkner hjemme i egen seng.

Ved Sykehuset Østfold opplever man nå før jul en økning av bevisstløse pasienter som kommer til akutten.

– Det er ikke bra, det er det ikke. Man skal gå ut og kose seg, men man bør tenke gjennom hvor mye alkohol man inntar, sier Sissel Hagen, som er avdelingssjef på akuttmottaket på Kalnes.

Voksne folk

Det behøver ikke nødvendigvis å gå vilt for seg, men hvert år er det dem som får i seg litt for mye alkohol når venner og kolleger skal møtes til julebord.

– Mange får i seg for mye å drikke, sovner og blir vanskelige å få kontakt med. Det er klart man blir bekymret når man finner noen ute på gata som man ikke får kontakt med, sier Hagen.

Men det er ikke de unge og uerfarne som kommer til sykehuset.

– Det er voksne folk. De som kanskje ikke er ute så ofte til vanlig, men som går ut i julebordstiden.

– En vanlig lørdag i desember

Også politiet merker en økning av festglade østfoldinger nå før jul. Bare i løpet av lørdagskvelden bortviste politiet mellom 10 og 15 personer fra østfoldbyene, og noen ble tatt med til arresten for avrusing.

Også politiet merker at det er mye å gjøre når julebordsesongen drar seg til i desember. Her fra Fredrikstad sentrum. Foto: Petter Larsson / NRK

– Det har heldigvis ikke vært noen alvorlige hendelser, men vi merker at julebordssesongen er i gang. Man kan si at dette var lørdagsnatt i desember på det jevne. Det er vanskelig å få folk til å slutte å drikke, det er noe de må velge selv, sier operasjonsleder Bjørge Haugen i Øst politidistrikt.

Hvis man oppdager overstadige berusede eller bevisstløse personer, så kan det være lurt å ringe etter ambulanse eller politiet.

De som skulle bli tatt med til sykehuset, blir tatt godt vare på. Men å pumpe dem tomme for alkohol er ikke lenger vanlig, sier Sissel Hagen på Kalnes.

– Det gjør vi ikke. Vi undersøker personen, for eksempel for å utelukke en hjerneblødning, så lar vi dem få sove ut rusen i en kontrollert tilstand. Av og til får de også tilført væske. Når man har fått mye alkohol innabords, så trenger man væske for at kroppen skal kunne ordne opp i dette selv.