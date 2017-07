Løken i branndrama: – Det var tett på denne gangen

– Det har vært en ganske hektisk natt. Det begynte å brenne bare noen få kilometer unna sent i går kveld, og det blåste kraftig, sier Karl-Petter Løken.

Han er for tiden på familieferie nær La Londe helt sør i Frankrike.

VÅKENATT: Løken og familien brukte natten til å overvåke brannen. Foto: Karl-Petter Løken

I området, som ligger vest for St. Tropez, ble 12.000 mennesker evakuert i natt.

Løken brukte natten til å overvåke situasjonen for å vurdere om også de burde evakuere. Vindretningen gikk ifølge Løken motsatt vei, men han var likevel alt annet enn avslappet.

– Dusinvis på dusinvis med brannbiler

– Om vinden hadde snudd, så kunne dette endret seg. Vi så dusinvis på dusinvis av brannbiler som kom dundrende, så vi var tett på. Det er så tørt her nede at det fort tar fyr i store områder når det er så sterk vind, sier Løken.

NTB skriver at 4000 brannfolk og til sammen 19 fly er satt inn i slukningsarbeidet.

Onsdag morgen forteller Løken på telefon fra Frankrike at det ser ut til at brannvesenet har kontroll over brannene, selv om ikke alt er slukket.

Selv har han vært på en kjøretur i området, og beskriver enorme ødeleggelser.

– Jeg dro til verkstedområdet der det ser ut til å ha startet. Der var det helt nedbrent. Så spredte brannen seg til andre siden av hovedveien umiddelbart. Der blir det et månelandskap hvor flotte trær er brent helt ned. Det har gått veldig, veldig fort. Det er guffent. Det var tett på denne gangen, sier Løken.

ØDELAGT: Løken oppholder seg nær dette fabrikkområdet. Han forteller at mye tyder på at det var her brannen startet. Foto: Karl-Petter Løken

UTBRENT: Brannen har herjet voldsomt med disse bygningene. Foto: Karl-Petter Løken

Flere branner

FERIERENDE: Karl-Petter Løken er kjent som tidligere fotballspiller og nå fotballekspert i NRK. For tiden ferierer han i Frankrike. Foto: Privat

Brannen i Bormes-les-Mimosas er en av flere som har preget Frankrike de siste dagene. Det brenner flere steder på den franske rivieraen, og også på øya Korsika.

Løken forteller at han i løpet av natten snakket med flere av dem som var evakuert og hørte deres versjon.

Historier fra de mange brannene gjorde at også Løken og familien var ekstra oppmerksomme.

– Vi har fulgt med, og det har også vært andre branner i nærområdet her. Vi er ikke langt fra Saint-Tropez. Så brannmannskapene har hatt en veldig hektisk uke, sier Løken.