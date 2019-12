Lars Ivar gjorde «sensasjonelt gullfunn» like etter at han kjøpte metalldetektor

– Jeg har nok bare hatt utrolig flaks. Jeg lette på et sted ikke så mange andre leter, sier Lars Ivar Wilhelmsen.

I sommer kjøpte han sin første metalldetektor. Men først i september tok han den med ut for å lete etter metallskatter begravd under bakken for første gang.

På en av de første turene gikk han ut på et jorde i Råde i Østfold. Der gjorde apparatet utslag.

– Den lå omtrent 18 centimeter under bakken. Jeg ble først veldig usikker på hva det var. Den så pen ut, og noe i meg sa at den virket veldig gammel, sier Wilhelmsen.

Gammelt gull

Detektorister som Lars Ivar Wilhelmsen finner som oftest bare søppel når de leter i jorda. Men en sjelden gang finner de gull. Foto: Arild Lunde Teigen/Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.

Han tok bilde av den lille gjenstanden og delte den på et forum for detektorister. Det tok ikke lang tid før folk med lang erfaring kom på banen. De mente han hadde funnet noe spesielt.

Det viste seg å være et hengesmykke i gull, også kalt en gullbrakteat.

Den stammer trolig fra folkevandringstiden i det femte eller sjette århundret. På disse er det trykket inn gudeskikkelser, og smykkene har en hempe slik at de kunne bæres som et halssmykke.

Fant fem på samme sted

Fra før der det funnet omkring 160 slike i Norge. De fleste ble funnet for mer enn hundre år siden.

Da Wilhelmsen kontaktet Østfold fylkeskommune, ble det satt i gang leting i det samme området. Da ble det funnet ytterligere fire stykk.

Og nettopp det at fem slike gamle smykker er funnet på et såpass lite område, gjør at arkeologene tar i bruk store ord.

– Å finne flere på samme sted er veldig, veldig spesielt. Det er snakk om et offerfunn hvor flere funn er lagt ned som et offer. Det er ikke bare noen som har mistet et smykke på et jorde, sier arkeolog Tryggve Csisar i Østfold fylkeskommune.

Fem gullbrakteater er funnet så langt. Til våren blir det trolig mer leting i det samme området. Foto: Marte Beck/Østfold fylkeskommune

Skryter av samarbeidet

Funnet ble kjent to uker etter at professor Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kastet ut en brannfakkel mot de mange privatpersonene som leter med metalldetektorer. I en forskningsrapport har han analysert en rekke gamle myntfunn, og mener det er funnet en altfor liten andel norske mynter de siste årene.

Han går langt i å mistenke frivillige letere for å putte de mest verdifulle myntene i lomma i stedet for å levere dem til Kulturhistorisk museum slik loven krever.

Rapporten ble dårlig mottatt blant detektoristene.

Wilhelmsen mener hans funn viser hvor viktig private letere som han selv er.

– Jeg mener det. Selv har jeg hatt et bra samarbeid med fylkeskommunen etter at jeg tok kontakt med dem, sier han.