– Vi fikk melding om kraftige smell og lysglimt i området rundt Halden sykehus i 02.30-tiden i natt. Foreløpig har vi ikke klart å finne stedet der det har smelt, i den grad det er mulig å finne det, fortalte Terje Marstad på Politiets operasjonssentral til NRK tidligere i dag.

Politiet hadde mannskap fra hele Østfold ute for å lete etter stedet der de tror det kan ha vært en eksplosjon.

– Det var veldig mange som ringte inn til oss for å melde om at de hadde hørt et kraftig smell – så kraftig at de hadde blitt vekket av det. Noen hadde også kjent rystelser i huset, så ut ifra det, så mener vi at det må ha satt sine spor, der det har smelt. Men vi har ikke fått melding om noen materielle skader, så nå er vi i gang med å lete etter et sted der det er materielle skader, sier Marstad.

Politiet har avsluttet letingen etter årsaken, men Halden-politiet fortsetter å etterforske saken, melder Halden Arbeiderblad.

Lysglimt og røyk

Marstad forteller at de har fått meldinger om kraftige smell omtrent fra hele Halden. Politiet har snakket med beboere som har vært utendørs på det tidspunktet det kom meldinger om kraftige smell.

Marstad vil ikke spekulere i om det er noen sammenheng mellom det kraftige smellet og brannen i sentrum.

– Vi har foreløpig ingen holdepunkter for å kunne si at der er en sammenheng, sier han.

De politiet har snakket med, beskriver smellene som kanondrønn, eksplosjoner, og det er sett både lysglimt og røyk.