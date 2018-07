Jegerprøva på vent for flere på grunn av tørke

Mange jegeraspiranter må sette forberedelsene til storviltprøva på vent på grunn av stengte skytebaner, etter at totalforbudet mot ild ble gjeninnført.

Brannvesenet i Moss har ikke lagt ned forbud, men de fraråder aktivitet på skytebanene. Råde Skytterlag gjennomførte likevel skytetrening onsdag.

– Alt de gjør er på eget ansvar. Vi forventer at de gjør en skikkelig vurdering i de tørre tidene vi har nå. Vi har vært i kontakt med dem og kan absolutt fraråde slik aktivitet, sier Mette Kaspersen, leder for forebyggende avdeling hos brannvesenet i Moss.

Mette Kaspersen hos brannvesenet i Moss fraråder aktivitet på skytebanene i distriktet. Foto: Privat

Hun forteller at de daglig gjør vurderinger av brannfaren. Følges ikke anbefalingene fra brannvesenet, og det tar fyr, kan det bli en politisak.

– I første omgang kan man bli anmeldt og bøtelagt. Hvor stor bot det er snakk om, er opp til politiet, sier Kaspersen.

– Har ansvar for trygg jakt

Leder Lars-Erik Holstad Lilleng i Råde skytterlag sier at de har vurdert situasjonen, og kommet frem til at det er forsvarlig å skyte på én bane. De andre banene er stengt.

– Vi vanner nedslagsfeltet både før og etter skyting, sier han og påpeker at Vansjø ligger rett ved skytebanen.

Brannvesenet fraråder skyting. Hvor tungt har det veid for dere?

– Styret har hatt det oppe til vurdering og føler at det er mulig å skyte på hundremeteren, der vi kan vanne. Men vi er fullt klar over situasjonen.

Holstad Lilleng mener at de har et ansvar for å gjøre skytterne klare for den kommende jaktsesongen.

– Vi har et stort samfunnsansvar for at folk skal kunne gå trygt på jakt. Bukkejakta starter 10. august, reinsdyrjakta den 20. Dit er det kort vei med det tørre været som har vært, sier han.

Det er stor brannfare i området, men Råde Skytterlag mener de har gjort de tiltak som må til for å hindre at det tar fyr under og etter skytingen. Foto: Råde Skytterlag

Stenger skytebaner

Urskog skytterlag i Akershus er et av skytterlagene som har valgt å avlyse storvilttrening på grunn av brannfaren.

– Vi har en bane som i utgangspunktet er sikker, men vi valgte å avlyse av hensyn til grunneier. De fleste skal ikke jakte før i august og september. Det skal ikke være noe problem å få tatt storviltprøva før det, sier leder Rune Herje.

Gol og Ødegården Skytterlag i Buskerud startet opp storviltprøven torsdag, men har valgt å forby all annen aktivitet på skytebanen.

Vinstra, Degernes, Kristiansand, Flesberg, Åmot, Halden og Nes og Bromma er blant skytterlagene som har valgt å stenge sine skytebaner.

– All trening og jaktskyting avlyses frem til det kommer nedbør av betydning, skriver sistnevnte på sine nettsider.

Kan bli stort trykk på banene

Etter den forrige tørkeperioden i juni, oppfordret Det Frivillige Skyttervesen (DFS) til å legge til rette for jegerne før høstens jakt.

– Kravet for storviltprøva er at man har 30 treningsskudd fordelt på to kvelder, i tillegg til skyting på selve prøva. Men storviltjakta begynner ikke før 10. august, så det er fortsatt litt tid, sier generalsekretær Jarle Tvinnereim i DFS til NRK.

– Men en konsekvens kan være at det vil bli større trykk på banene når skyting blir tillatt igjen, legger han til.