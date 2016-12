Inviterer folk som sliter til konsert

– Vi går ut og inviterer helt spesifikt. Det er mange mennesker som ikke kjenner seg naturlig velkommen til byens kulturelle arrangementer. Enten fordi man ikke har råd til billetten, eller fordi man på andre måter ikke kjenner seg som en del av det kulturelle livet, sier dirigent Anne Borchgrevink.

Vokalgruppen har invitert gjester fra Varmestuen, Blåkors, Rødekors, Frivillighetssentralen, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

Mange følelser i jula

Tom Belsby sier at juletida er svært vanskelig for mange rusmisbrukere. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Tom Belsby er tidligere rusmisbruker. Han ruset seg i 38 år, men har vært nyktern i over tre år. Han sier at julen kan være svært vanskelig.

– For mange er juletiden ekstrem. Det er en tid med sterke følelser, savn, lengsel og mye ensomhet. Da er det veldig lett å velge rusen istedenfor å ta tak i følelsene sine, sier han.

Belsby sier at det kan for mange være vanskelig å møte opp på arrangementer.

– Vi mennesker er veldig flinke til å dømme. Når man ikke er som andre vil at man skal være, at man kanskje ikke går velkledd eller har tatt skjegget, er det ikke sikkert man blir invitert med på noe, sier han.

Gir mer av seg selv

Det er femte året på rad de holder gratiskonsert i Sarpsborg. Marianne Myhre har nylig flyttet til Østfold og er et av vokalgruppens nyeste medlemmer. Hun synes det er stas at de holder en konsert for alle.

– Vi mener selv at det er litt spesielt med den vinklingen vi har med at det er rom for alle på konserten vår. Det skal føles naturlig for alle å komme inn i rommet til oss og være med og dele musikken med oss. Vi håper å nå ut til de som er målgruppen vår, sier hun.

– Hvordan er det å synge foran folk som du vet kanskje ikke har det så godt i hverdagen?

– Det gir en ekstra dimensjon til det du ønsker å formidle. Jeg kjenner det selv at man gir kanskje enda litt mer av seg selv. Og så blir man veldig ydmyk for den livssituasjonen og den historien som de menneskene sitter med. Målet vårt er at de skal føle seg velkomne og hjemme i det vi leverer, sier hun.

Viktig å føle seg verdt

Belsby mener det er flott at rusmisbrukere får anledning til å gå på gratiskonsert.

– Det er å bli inkludert i samfunnet. Man får selvtillit selv om ting kanskje er vanskelig. Det er flott at ikke alle ser på deg som du ikke er verdt noe. Det er veldig viktig. Hvert eneste menneske trenger å få den følelsen og tanken på at man er verdt noe, sier han.