– Verktøyet lå innelåst i en container inne på anleggsområdet. De har brukt vinkelsliper for å skjære av hengslene til dørene, sier prosjektleder Tommy Hansen i Asker entreprenør.

For andre gang på kort tid har de blitt frastjålet verktøy for rundt én million kroner fra byggeplassen Bruket Brygge i Fredrikstad.

Tyvene har brukt vinkelsliper for å kutte av låsene på dørene til containeren der verktøyet har blitt oppbevart. Foto: Privat

Der bygges 150 leiligheter, men etter innbruddet er deler av utbyggingen satt på vent.

– Vi må sende hjem folk som ikke får gjort jobben sin. Det er store kostnader forbundet med produksjonstap og å erstatte verktøyet. Dette er trist, sier Hansen.

Innbrudsraid

Helgens innbrudd føyer seg nemlig inn i en lang rekke verktøytyverier de siste ukene.

Tyver har særlig herjet i grensenære kommuner i Østfold, Hedmark og Oppland, der det er meldt om over 20 innbrudd siden starten av oktober. Men de har vært også flere andre steder i landet.

– Dette er kriminelle som er profesjonelle og som vet hva de er ute etter. Vi har flere eksempler på at denne typen verktøy er funnet igjen i utlandet, og opplevde senest i sommer at verktøy som var stjålet i Moss ble funnet på vei ut av Sverige, sier krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad-politiet.

Verktøyet som blir stjålet er stort sett elektriske håndverktøy som spikerpistoler, sager og driller – verktøy som er lett omsettelig.

Ny trend

Nå har både politiet og rettsvesenet fått opp øynene for verktøytyveriene. For eksempel har Oslo-politiet opprettet en avdeling som jobber med slikt.

– Vi bestemte oss for at vi skulle sette inn en større innsats for å ta de som står bak innbrudd og tyveri fra norske byggeplasser, sier leder i Spesiell innsats-avdelingen i Oslo politidistrikt, Tonje Reiten.

Slik så det ut inne i containeren i Fredrikstad etter at tyvene hadde forsynt seg av verktøy i helgen. Foto: Privat

I april sa politiet at trenden var at østeuropeere kommer til Norge for å stjele verktøy fra byggeplasser, og at risikoen har vært liten for å bli tatt og straffeforfulgt etter slike tyverier.

Så sent som for tre dager siden ble fire menn fra Litauen tiltalt for flere grove tyverier fra Trøgstad, Hobøl, Ski og Hurum.

– Politiet mener at de har opptrådt som en gruppe som har kommet til Norge med det formål å begå vinningskriminalitet, sier politiadvokat Torgeir Lutro.

Dyrt å erstatte

Firmaene som bygger de 150 nye leilighetene i Fredrikstad har nå økt sikkerheten på byggeplassen. Det koster.

– Vi flytter containerne inn i et bygg vi har tilgang til, og vi har bestilt alarm og videoovervåking. Det er en investering på 15.000 kroner. I tillegg vil det koste oss rundt 400.000 kroner i egenandel for å skaffe nytt verktøy, sier arbeidsleder Laurynas Dovidaitis i Belstroj Norge.