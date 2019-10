– Vi har aldri opplevd at så store motorer har blitt stjålet fra båter som ligger i vannet før, sier Thomas Andersson, kriminalinspektør i det svenske politiet.

Båtmotoren tilhørte et firma som driver med østerssanking i Grebbestad, en drøy halvtime fra grensa til Norge. Den veier 260 kilo og koster rundt 314.000 svenske kroner.

Det kreves spesialutstyr for å få løftet slike motorer av båten. Derfor skjer tyverier av slike motorer stort sett når båtene er på land.

Ifølge Andersson må gjerningspersonene ha brukt en egen båt for komme ut til båten som fikk motoren stjålet.

– En 300-hesters båtmotor er omtrent som en bilmotor. De er kjempetunge, vanskelige å flytte, og du må ha spesielle kroker og en kran for å ikke ødelegge den når du løfter den.

– Det er en hel del logistikk som skal til for å få til dette, sier politimannen.

Ingen sporing

Lignende tyverier har skjedd flere steder i nærheten av grensa til Norge i oktober. Både i Havstenssund og i Marstrand har tyver stjålet motorer fra båter som lå fortøyd ute i vannet.

Krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad-politiet sier at de foreløpig ikke har sett noen oppblomstring av båtmotortyverier i år, men at norsk politi forventer at det vil komme utover høsten.

– Det er et kjent mønster at de kommer oppover Sverige og inn i Norge. Vi er forberedt på båtmotortyverier også her nå, sier han.

Tall fra Finans Norge viser at antallet tyverier av og fra båter ligger stabilt på rundt 1300 i året. I 2018 handlet omtrent 25 prosent av sakene om båtmotorer som ble stjålet.

– Vi har tidligere sett at båter har blitt slept inn mot brygger og at man må ha hatt utstyr for å fjerne motorene. Men vår tanke er at båteiere er flinkere til å sikre båtene sine, sier Albertsen.

Organiserte bander

Både politiet og forsikringsselskapene råder båteiere til å utstyre motorene med GPS-sporing. Thomas Andersson forteller imidlertid at det sjeldent er avskrekkende for tyvene, da et velkjent triks er å legge båtmotorene i skogen i et par uker.

Kriminalinspektør Thomas Andersson i det svenske politiet. Foto: LARS HEDELIN / POLISEN

– Om ingen kommer for å hente den, er den åpenbart ikke sporbar. Da er det bare for tyvene å selge den videre ut av landet, uten bekymring for å bli tatt.

Fordi tyveriene fremstår som godt planlagt mistenker det svenske politiet at det er organiserte mobile vinningskriminelle som står bak.

– Vi har funnet flere deponier med båtmotorer. Trikset der er å la sporingsenhetene gå tom for strøm, før motorene sendes ut av landet.