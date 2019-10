På en øy mellom bydelene Queens og Bronx i New York ligger et av verdens største fengsler – men også et av USAs mest beryktede.

Det har blitt kalt «Gladiator-skolen», «Tortur-øya» og «New Yorks Guantánamo».

Nå skal fengselet som huser i underkant av 8000 mennesker som sitter i varetekt, legges ned. Innen 2026 skal det erstattes av fire mindre fengsler med plass til under halvparten.

Da må tallet på antall innsatte gå drastisk ned. For å få til dette dro ordførerens høyre hånd på studietur til Norge.

Elizabeth Glazer er arkitekten bak at antall innsatte i New York har gått ned med 39 prosent siden 2013. Foto: Rick Kopstein/Office of the Mayor of New York City

Rekordlav mordrate

To ganger i høst har representanter fra den amerikanske millionbyen vært på besøk i «verdens mest humane fengsel» i Halden. I tillegg har de besøkt Bastøy, Bredtvedt og Oslo fengsel.

– Fengsel og kriminalomsorgen kan skade folk like mye som det kan reparere dem. Det er en ond sirkel som vi har begynt å bryte ut av, uttalte Elizabeth Glazer til Wall Street Journal.

Hun har siden 2014 vært arkitekten bak ordfører Bill de Blasios forsøk på å få bukt med kriminaliteten i New York.

Selv om den fortsatt er høy, er den på et rekordlavt nivå. Drapsraten sank til 289 i 2018, det er det laveste på 50 år.

USA troner suverent på fengselstoppen i verden. Av 100.000 innbyggere sitter 665 fengslet. I Norge er tallet under en tidel – 63. Foto: Bebeto Matthews / AP

I arbeidet med å gjøre byen tryggere, leste hun om hvordan Halden fengsel behandlet sine innsatte. For en måned siden fikk hun se det med egne øyne.

– Jeg ble særlig imponert over tanken om at de som soner straffen sin skal leve normale liv, og fokuset på en human relasjon mellom innsatte og ansatte for å sikre at de som sitter i fengsel kan leve produktive liv når de forlater fengselet, sier Glazer til NRK.

Det gjorde inntrykk at de innsatte kunne bruke egne klær, leve i fellesrom, lage sin egen mat og ha tilgang på vanlig kjøkkenutstyr, som for eksempel kniver. Hun peker også på at de kan gå til jobb og skole på fengselsområdet uten å bli fulgt av ansatte.

Det er musikk i ørene til fengselsdirektør Are Høidal i Halden fengsel, som viste Glazer og hennes kolleger rundt.

– Amerikanerne har tradisjonelt sett vært mer opptatt av hevn når de straffer noen. Men all erfaring viser at man ikke blir et bedre menneske av å straffes hardt, sier Høidal til NRK.

Fengselsleder Are Høidal sammen med tidligere fengselsfugl Trond Henriksen, som en gang ble stemplet som «Norges farligste mann». Nå jobber han i Kirkens Bymisjon. Foto: Per-Jørgen Olsen/NRK

– Ikke behandle dem som dyr

Høidal tror det lille fengselet i Halden har noe å bidra med når newyorkerne skal endre måten de tenker rundt kriminalomsorg.

– Vi kan få inn en mer human tenkning – at det faktisk er mennesker som sitter i fengsel. Hvis du behandler de innsatte som dyr, så blir de dyr. Da blir de farlige når de slippes ut. Vårt utgangspunkt er at man skal ta fra dem friheten, men vi skal forsøke å rehabilitere dem mens de er her, sier han.

Elizabeth Glazer tror også at Norges måte å drive kriminalomsorg kan få innpass i New York.

– Filosofien er overførbar uavhengig om systemet er stort eller lite, ruralt eller urbant. Vi vil fortsette å se etter muligheter for å forsterke og utvide disse båndene i framtiden, sier Glazer.

Får minst ett besøk i uka

De ansatte i Halden fengsel er vant til oppmerksomheten. Hver uke får de minst ett besøk av utenlandske aktører.

– Det har bygd seg opp over tid, og nå begynner det å ta litt av, føler jeg. Men det er veldig inspirerende og et krydder i hverdagen for oss, sier Høidal.

Halden fengsel har rundt 250 innsatte. Foto: Tomas Berger/NRK

Den neste måneden får han besøk fra India, Japan, England, Belgia og USA.

– Hvilke spørsmål er det som går igjen?

– De fleste er nysgjerrige på forholdet mellom fengselsbetjentene og de innsatte. Mens det er tøffere tak i amerikanske fengsler, behandler vi hverandre på en ordentlig måte her. Det vekker oppsikt, sier Høidal.

Skandinavisk rollemodell

Han har inntrykk av at det er store endringer på gang i amerikansk kriminalomsorg. Nylig fikk et fengsel i staten Pennsylvania 1,5 millioner kroner til å opprette en prøveavdeling som skal jobbe etter skandinaviske prinsipper.

– Vi ser også at i noen stater begynner man å endre bruken av isolasjon, lar innsatte bruke sine egne klær, lage sin egen mat og handle i butikk innenfor murene. Det er helt konkrete eksempler som de har tatt med seg hjem fra besøket i Norge, sier Høidal.