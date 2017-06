Ikke viktigst at ulvegjerder er høye

På jordet utenfor gården i Eidsberg, står kubonde Kjetil Tovsrud. Han hamrer gjerdestolper ned i bakken, og dette skal han gjenta til 70 mål er inngjerdet.

Ved hjelp av elektriske gjerder håper han ulven skal holde seg unna beitene i sommer.

– Hadde jeg valgt alminnelige gjerder hadde nok dette kostet rundt én fjerdedel av prisen. Disse koster 150.000 kroner. Jeg skal jo ikke bare tenke på å holde kvigene inne, jeg må også tenke på å holde ulven ute, sier han.

Høyden ikke det viktigste

Oppsett av gjerder er blitt særlig aktuelt etter flere angrep på sau i det siste. Både på Hadeland og Solbergfoss i Askim er til sammen over 100 sau skadet og drept.

Innehaver av Østfold Kutips og Gjerdeforretning, Leif Larsen, er en av Østfolds fremste eksperter på elektriske rovviltgjerder. Han mener man ikke først skal tenke på hvor høyt gjerdet skal være.

Gjerdeekspert Leif Larsen mener strømgjerder er veien å gå for å holde ulven unna. Foto: Leif Larsen

– Ulven vil helst prøve å grave seg under gjerdet, dette har vi dokumentert på filmopptak. Den kan også hoppe kanskje fire til fem meter høyt, så det viktigste man bør tenke på er stramme tråder med god elektrisitet, sier han.

Gjerdene kan ha en strømstyrke på mellom syv og ti tusen volt. Larsen presiserer likevel at strømmen er ufarlig for ulvens nysgjerrige snute.

– Vi snakker om et kort, smertefullt, men helt ufarlig støt. Et dyr med vanlige sanseapparater vil også kunne kjenne strømmen uten å være borti. Utfordringen har faktisk vært at ulven merker hvor det ikke er strøm. I 2000 var det et tilfelle der ulven faktisk hoppet over et slikt sted, men her var gjerdet også veldig lavt, sier han.

Larsen har selv sauer som han selv har inngjerdet med strøm. Foto: Leif Larsen

Det er likevel ikke registrert at ulv har kommet seg forbi godkjente strømgjerder i Østfold siden 2001.

Tror det er effektivt med en på snuten

Sammen med Tovsrud står hans nabo, Arild Moe. Han har både sau og storfe på syv forskjellige beiter i Eidsberg, Hobøl og Spydeberg. Alle beitene er inngjerdet med strøm.

Saue – og storfebonde Arild Moe har selv sett ulv utenfor sine strømgjerder. Foto: Arild Moe

– Jeg har ikke hatt noen tap enda, bank i bordet. Jeg tror det skyldes de elektriske gjerdene. Ulven tør ikke nærme seg om den vet den får støt.

Moe forteller også at han har sett ulv to ganger på viltkameraer han har plassert ved beitene sine.

Marker med menneskelukt

Om ikke elektrisiteten er nok for å holde ulven unna, har gjerdeeksperten Larsen flere råd.

– Jeg slår av strømmen og slår lens på en passende gjerdestolpe. Man kan også henge ut skittentøy. Kroppslukt, svette, deodorant, parfyme – alt som minner om oss mennesker er bra å markere med. Rovdyr er skeptiske til menneskelukt, sier han.