Trolig er det én enslig ulv som alene har drept nærmere 100 sauer den siste uka i beiteområdene Hurdal og Gran Østås på grensa mellom Akershus og Oppland.

Tirsdag hadde tapstallene kommet opp i 87, og onsdag morgen ble det funnet det lederen i beitelaget kaller «et betydelig antall» som trolig er drept i løpet av natta.

– Folk begynner å bli slitne, og stemningen er amper, sier Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag til NRK onsdag formiddag.

SLITNE: Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag sier det som har skjedd den siste uka tar på for sauebønder i området. Foto: NRK

Jakter for fullt

Sauebøndene har nå trukket seg ut av området og søker ikke etter nye kadaver. Skogveiene i området er stengt for å gi fellingslaget ro i forsøket på å skyte ulven.

Fylkesmennene har gitt skadefellingstillatelse fram til fredag denne uka og fellingslaget er ute dag og natt.

JAKTER: Kjell Bakken er leder i fellingslaget som forsøker å finne ulven. Foto: NRK

– Vi var veldig nærme der ulven tok sau i natt, sier leder i fellingslaget, Kjell Bakken.

Flere grusveiene ble sloddet med traktor for at det skulle være mulig å se fotavtrykk etter ulven i natt.

Kort tid etter at de begynte å gå langs veiene klokka seks i dag tidlig, fant de spor, og det er nå sporhunder i områder som skal hjelpe jegerne å ringe inn ulven.

Ulset håper ulven blir felt.

– Jeg er litt mer optimist nå enn jeg var i går, sier han.

Vanskelig jakt

Det er 2000 sauer på utmarksbeite i området. Omtrent 4000 sauer er fortsatt hjemme på gårdene fordi eierne ikke tør å slippe dem ut i skogen.

Landbrukssjef på Hadeland, Einar Teslo, sier at erfaringer fra andre steder viser at det er en vanskelig oppgave for fellingslaget å få tatt ulven, selv om den har holdt seg i samme område over flere dager.

Han tror det dreier seg om én enslig ung ulv.

– Handlingsmønsteret rimer med unge ulver som er utenfor reviret og forsøker å finne nye plasser å oppholde seg, sier Teslo til NTB.