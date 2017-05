Kryssingen skjer ved at folk sniker seg under bommer, eller krysser sporet der det ikke engang er noen overgang. I forrige uke ble barn observert på jernbanelinjen i Fredrikstad. De spilte fotball på en fotballbane like ved, og måtte på et tidspunkt over sporet for å hente ballen.

Umulig å stoppe

Odin Ihlen sier det er et mareritt at folk krysser jernbanesporet når bommene er nede. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Lokomotivfører Odin Ihlen rister på hodet da han får se videoen av barna som rolig går på skinnene. Han sier at dette er lokomotivføreres verste mareritt.

– Jeg vil tro det er umulig å stoppe når sikten er dårlig, sier han.

Ifølge Bane NOR er det ikke uvanlig at folk oppholder seg på eller ved skinnene. I snitt registrerer de 225 slike hendelser hver eneste måned. Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, Maria Dahl, tror mange unge ikke skjønner hvor alvorlig det er. De har observert hele familier krysse jernbanesporet.

Informerer elever

Barna på Askimbyen barneskole hadde mange spørsmål da de skulle lære om jernbanekryssing. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Bane NOR reiser ut og informerer barneskoleelever om hvordan de trygt kan krysse jernbanelinja. Denne uken var de på besøk ved Askimbyen skole hvor de har en jernbaneovergang som ligger på topplisten over flest registrerte hendelser når det gjelder folk som sniker seg under bommen.

Barna lyttet nøye etter da Dahl opplyste dem om hvorfor det er så farlig å krysse jernbanesporet når bommene er nede.

– Vi har for eksempel lært at vi ikke skal lage hull i gjerdet og at vi ikke skal gå når toget kjører, forklarer Adam Ajala som er elev ved Askimbyen skole.

Fakta om tog og risiko Ekspandér faktaboks Å ferdes på jernbanelinja og tilknyttet område er ulovlig etter norsk lov.

Tog kan komme når som helst, også utenom rutene.

Tog kommer fort, ofte i over 100 kilometer i timen.

Tog kommer stille, spesielt i snø.

Tog kan ikke svinge unna.

Tog har lang bremselengde: I 100 km i timen trenger det inntil 1 kilometer for å stoppe. Slik kan du krysse: På godkjente planoverganger.

Over fjellet der toget går i tunnel.

Før du krysser en planovergang: Stopp, se og lytt etter tog. Unngå lyd på øret. Hold god avstand til master og ledninger. Kilde: Bane NOR

Ønsker å fjerne planoverganger

Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, Maria Dahl, sier de på sikt ønsker å fjerne alle overganger for å minke faren for påkjørsel. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

På lang sikt skal alle planovergangen byttes ut med bro eller tunnel.

– Vi ønsker å fjerne alle planoverganger. Vi vil ikke ha den risikoen i det hele tatt. Men det tar nok litt tid. Inntil vi har kommet så langt må vi advare befolkningen og oppfordre dem til å være oppmerksomme ved planoverganger.

Lokomotivfører Ihlen har ennå ikke opplevd alvorlige episoder, men det har kollegaer av han.

– Du får en ordentlig støkk når man ser at det er folk hvor det ikke skal være folk, sier han.