Her er helsepersonellets viktigste våpen i julebordsesongen

– Jeg har brukt den flere ganger, og det har gått bra hver gang, sier førstehjelpsinstruktør og anestesisykepleier Morten Fredrik Bakkerud.

I hånda holder han en bøyd tang som er laget for å stikkes ned i svelget på oss mennesker. I disse dager er det stor bruk for den.

Det er nemlig nest siste helg før jul, og mange skal på julebord med mektig mat, god drikke og livlig prat.

– Det er lett at noe blir sittende fast når vi spiser og prater på innpust, sier Bakkerud.

IKKE GØY, MEN EFFEKTIVT: Morten Fredrik Bakkerud demonstrerer tangbruk på NRK Østfolds Finn Børge Stenbek. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Hold deg nær folk

For hva gjør du hvis du opplever at ribba går i feil rør?

Først kommer det uansett en hostekule av det kraftige slaget, som ofte er nok til å løsne det som har satt seg i luftrøret. Skjer ikke det, er det én ting som gjelder:

– Hold hodet kaldt, og hold deg nær folk, sier Bakkerud.

Når du prøver å hoste opp en bit julemat som har satt seg på tvers, får du gjerne alles oppmerksomhet. Det kan være ubehagelig og flaut. Panikken er ikke langt unna, og instinktivt trekker du deg unna de andre.

– Det er det siste vi ønsker. Å gå på badet eller toalettet og låse døra kan i ekstreme tilfeller vise seg å være en fatal tabbe, sier Bakkerud.

Slik hjelper du noen som har satt ribba i halsen Ekspandér faktaboks Still deg bak personen med blokkerte luftveier. Sørg for at de står framoverbøyd.

Slå hardt fem ganger mellom skulderbladene. Du kan benytte flat eller knyttet neve.

Hjelper ikke dette, prøv fem bukstøt (tidligere kjent som Heimlich-manøveren). Strekk armene rundt magen på personen med pustevansker og knytt hendene sammen. Finn mellomgulvsmuskelen, som ligger rett under brystkassen.

Gjør fem raske press. Det lager en trykkbølge nedenfra som kan presse ut det som blokkerer luftrøret. Kilde: Morten Fredrik Bakkerud

Brist gjerne et ribbein

Ikke være redd for å ta i hvis du hjelper noen som har satt noe i halsen.

– «Au!» er et godt tegn. Du kan ikke skade hjertet med å slå i ryggen eller presse under ribbeina. Og brister det et ribbein, har du tatt godt nok, sier Bakkerud.

Men hva gjør du hvis du ikke har noen til å hjelpe deg? Da kan det lønne seg å ha tenkt gjennom saken på forhånd.

– Bukstøt kan du gjøre på deg selv hvis du finner noe å lene deg mot. En stolrygg, for eksempel.

Men hvis ingenting av dette virker er det tid for tang. Da må Bakkerud eller hans kolleger finne fram utstyret som kan stikkes ned i halsen din.

Kort vei til legevakten

En rask spørrerunde NRK har gjort på serveringssteder i Fredrikstad sentrum viser at julematstengte luftrør ikke står høyest på dagsorden. Restaurantsjef Anne Kristin Mikkelsen på Restaurant Slippen har ikke opplevd det.

– Enten så har jeg vært heldig, eller så skjer det ikke så ofte som man kanskje kunne tro, sier Mikkelsen.

Restaurantsjef Ann Kristin Mikkelsen (t.h.) på Restaurant Slippen i Fredrikstad har ikke opplevd kvelning på julebord. Her er hun sammen med daglig leder Ingeborg Nygaard. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Men hva gjør du hvis det skjer?

– Da bør man jo helst kunne Heimlichs manøver. Eller så roper man på hjelp. For oss er det bare å ringe til legevakta, som ligger hundre meter borti gata. De kommer nok fort, hvis noen her ikke puster.

Daglig leder Ingeborg Nygaard sier at de har planlagt et førstehjelpskurs på nyåret.

– Da regner jeg med at dette blir et tema, sier hun.