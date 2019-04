Grensehandlerne tiltrekker seg storsmuglere

– Når det er ekstra stor trafikk, så er det et aktuelt tidspunkt å komme med ulovlige varer inn i landet. Tidligere år har vi hatt store alkohol- og narkotikabeslag i påska, sier kontorsjef Wenche Fredriksen i grensekontrollen på Svinesund.

Trafikken står tett over Svinesundsbrua på grensa mellom Norge og Sverige. Den stille uke er tradisjonelt sett høytid for grensehandel.

Senterleder Ståle Løvheim ved Norby Shoppingcenter forteller til Nettavisen at senteret allerede har fem prosent høyere omsetning enn i fjor, som var «all time high».

Litt lenger sør viser bilder fra Systembolaget i Strømstad hyller ribbet for varer etter besøk av nordmenn.

Men ikke alle som passerer grensa har ærlige hensikter.

Det var mange tomme hyller å se for de som handlet på Systembolaget i Strømstad tirsdag kveld. Foto: Magnus Schaft

Utnytter påsketrafikken

Ifølge Fredriksen prøver nemlig organiserte smuglere å utnytte påskeutfarten, ved å blande seg med den vanlige handletrafikken i et forsøk på å slippe unna tollerne.

Den polske mannen hadde bilen full av sprit og sigaretter. Foto: Tolletaten

– Vi vet av erfaring at det er en del som forsøker organisert smugling akkurat i disse dagene, hvor det er stor påsketrafikk og svært mange handlende.

Mandag morgen forsøkte en polsk mann å stikke fra tollerne ved Berby. Men tollerne fikk innhentet ham, og i varebilen ble det funnet 70.000 sigaretter og 1047 liter brennevin.

Beslaget utgjør 670.000 kroner i unndratte avgifter.

Fikk godteriet beslaglagt

Men tollerne følger også ekstra med på vanlige handlende. Fredriksen forteller at de gjennomfører synlige kontroller gjennom hele døgnet i påska.

– Vi stanser flest mulig og det er mange som blir kontrollert gjennom påsken, sier hun.

Og blir du stanset med for mye alkohol, brus, godteri eller andre populære grensevarer, kan det koste deg dyrt.

Det fikk en mann erfare da han tok med seg godteri for 12.000 kroner inn i landet. Alt godteriet ble beslaglagt og mannen, som innrømmet at han skulle selge det videre, ble anmeldt for smuglingen.

– Påska gir også en økning i forenklede forelegg til vanlige reisende. De som handler for litt mer enn lovlig kvote for en bot på mellom 400 og 9500 kroner, og de mister også varene de har over kvoten, sier Fredriksen.