Slik så det ut på Systembolaget etter norskeinvasjonen

– Bildene taler for seg selv. Det var tomt i mange av hyllene, sier Magnus Schaft fra Sarpsborg.

Han kom til Systembolaget i Strømstad ti minutter før stengetid tirsdag kveld. Da hadde han akkurat møtt en stor bilkø over Svinesund, og det var så vidt han fikk plass på parkeringsplassen utenfor Systembolaget.

– De ansatte prøvde hele tiden å fylle opp, men de var utsolgt for veldig mye. Det virket som om det hadde kommet flere folk enn de forventet, sier Schaft.

Går mot rekordhandel

De siste fire årene har det blitt solgt mer alkohol enn noen gang på svensk side av grensen.

For tiden er også kronekursen i norsk favør. Tirsdag var 100 svenske kroner verdt 91,62 norske. Ifølge Nettavisen må vi tilbake til 2014 for å finne en påske der du får mer for pengene i Sverige enn nå.

Bransjeorganisasjonen Virke Handel har tidligere uttalt til TV 2 at det går mot «all time high» for grensehandelen i år.

Hos Systembolaget ønsker de ikke å kommentere nordmennenes inntog hos de svenske polutsalgene.

– Vi gir ikke ut statistikk på butikknivå, er det korte svaret fra pressesekretær Karin Husberg til NRK.

Vekter Peter Björkman står utenfor Systembolaget. Han sier det har vært fullt kjør hele uka.

– Det er litt lite parkeringsplasser, og det blir lange køer for å handle på Systembolaget, men folk oppfører seg fint, sier han.

Vekter Peter Björkman synes nordmennene har oppført seg fint. Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Spesiell stemning

Bildene av de tomme hyllene er fra der det sto likør og øl. Magnus Schaft forteller at det også var svært tynt i hyllene der rosévinen og pappvinen var utplassert.

– Det var ikke sånn at hele polet var ribbet, men det var en ganske spesiell stemning. Jeg hørte de ansatte snakke om at dette ikke en gang var siste dag de hadde åpent i påska, sier han.

Siden 2012 har det vært to polutsalg i Strømstad. Nivået på antall liter per innbygger i Strømstad er på hele 480 liter ren alkohol, ifølge Folkhälsomyndigheten-tall fra 2015. Det er kunstig høyt på grunn av grensehandelen. I byene rundt ligger det på mellom 20 og 30 liter.

Det er kun Systembolaget i Strømstad som er stengt skjærtorsdag i Sverige.