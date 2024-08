Rekordsommer for grensehandelen: – Beste juli noen gang

Saken oppsummert: Senterleder Ståle Løvheim bekrefter at grensehandelen har tatt seg opp igjen etter pandemien og nådd nye høyder.

Matbutikken Nordby supermarket hadde en omsetning på 145 millioner kroner i juli.

Butikksjefen Patrik Zäll mener det varierende været har bidratt til en god sommersesong, med kjøtt og ferskvarer som de mest populære produktene.

NHO Mat og drikke ønsker like konkurransevilkår, siden mye av den norske handelen skjer på svensk side av grensa.

Totalt har det vært 931.000 besøkende på Nordby shoppingcenter i juli.

Det har vært sol og varmt i Strömstad de første dagene i august, men juli bød på mer variert vær.

Og dårlig vær betyr ofte at flere tar seg en tur over grensa for å handle.

Nordby shoppingcenter er selve maskinen i grensehandelen. De siste årene har samlingen med butikker omsatt for over 4 milliarder kroner årlig.

Etter noen tunge pandemi-år har grensehandelen tatt seg opp igjen og nådd nye høyder, bekrefter senterleder Ståle Løvheim.

Nordby shoppingcenter i Strömstad har hatt over 900.000 besøkende i juli. De fleste nordmenn. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Flere rekorder for fall

Totalt hadde samlingen med butikker 600 millioner kroner i omsetning bare i julimåned. Noe som er en økning på 2 prosent fra 2023.

– Beste juli-omsetningen noen gang, ifølge senterleder Løvheim.

Også matbutikken Nordby supermarket opplever store tall. I juli hadde de en omsetning på 145 millioner kroner.

– Juli har vært en fantastisk periode. Vi ser at det er den beste juli vi noensinne har hatt når det gjelder salg, sier butikksjefen Patrik Zäll.

Butikksjefen for Nordby supermarket er strålende fornøyd med at nordmenn storhandler over grensen. Foto: Lars Håkon Pedersen / Lars Håkon Pedersen

Han mener været, med sol den ene dagen og regn den andre, har gitt dem en god sommersesong.

– Vi er glade for at det er varierende vær, det gagner oss butikker, at man den ene dagen kan være på stranden og den neste dra og handle.

Om sommeren er det en varegruppe som tydelig skiller seg ut og havner i nordmenns handlekurv.

– For oss er kjøtt og ferskvarer de store produktene om sommeren – alle vil grille, sier Zäll.

Ønsker like konkurransevilkår

Næringslivets Hovedorganisasjonen (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter.

Administrerende direktør i NHO Mat og drikke Petter Haas Brubaak sier de er opptatt av å få like konkurransevilkår, når så mye av norsk handel skjer på svensk side av grensen.

Petter Haas Brubaak er administrerende direktør i NHO Mat og drikke. De jobber for å få de norske avgiftene ned mot et svensk nivå. Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

– Våre danske venner har redusert sine avgifter for å møte konkurransen fra tyske aktører. Dette er et grep som er vel kjent, men det må være vilje å ta det i bruk, sier Brubakk.

– Ellers aksepterer man at grensehandelen er høy og at man egentlig legger igjen penger i den svenske statskassen istedenfor den norske.

Kupp-bevisste

Til tross for at den norske kronen stadig er mindre verdt enn den svenske, så går det an å gjøre noen kupp.

– Hvis man leter finner man bedre priser, men det er fort gjort å handle galt, forteller grensehandler Stein Fredriksen.

Grethe Øystad Arnesen og Jorunn Flage fra Hvaler er naboer, og tar det som en tur. – Men det er ikke så billig som det var, forteller Flage. Foto: Lars Håkon Pedersen / Lars Håkon Pedersen

Noe også Grethe Øystad Arnesen fra Hvaler sier seg enig i. Hun og naboen har tatt turen til Svinesund for å handle det de vet er billig.

– Man må vite hva man skal ha og vite hva det koster hjemme kontra her. Ellers vet man ikke hva man sparer.

Totalt har det vært 931.000 besøkende på Nordby i juli.

Det er ikke alle som kan si at de har grensehandlet for første gang i voksen alder. Men Ruth Otterlei og Asbjørn Enerhaug kan det. Foto: Lars Håkon Pedersen / Lars Håkon Pedersen

Ruth Otterlei og Asbjørn Enerhaug er her for første gang. De er fra nord-vest-landet og skal handle lunsjmat, før de drar videre til Danmark.

– På returen blir det kanskje litt mer handel, sier Otterlei.