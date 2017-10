Glava solgt til fransk selskap

– Jeg selger med veldig blandede følelser. Som styreleder pleier jeg å si at det lønner seg å selge. Men for meg personlig, som er født og oppvokst i dette her, er det veldig rart. Jeg har en klump i magen, forteller Per Christian Anfinnsen.

Han er tredje generasjon Anfinnsen som leder bedriften, etter at bestefaren hans, Arnfinn Anfinnsen, startet opp Glava i Askim i 1935.

FORTSETTER SOM DAGLIG LEDER. Jon Karlsen tar over som daglig leder for Saint Gobain Byggevare AS som er den norske underbedriften til Saint Gobain. Foto: PETTER LARSSON / NRK

Tirsdag ble avtalen om salg av Glava underskrevet, noe som gjør det franske industrikonsernet Saint-Gobain til eneeier av bedriften. Daglig leder Jon Karlsen mener det var riktig tidspunkt for salget.

– Vi kjenner Saint-Gobain godt og vi har jobbet med de i mange år. Vi vet at strategien vi har holdt oss til i mange år vil fortsette. Dette kan være med å trygge Glava i mange år fremover, sier han til NRK.

– Sterkere aktør

Byggebransjen har utviklet seg mye etter at Glava ble startet, og det er spesielt de siste årenes utvikling som gjør at bedriften nå er blitt solgt, forteller Anfinnsen.

– Glava kommer inn under en større og sterkere aktør, som har større muskler til å ta bedriften inn i fremtiden. I tillegg har lisensavtalen gjort at vi kun har kunnet selge i det norske markedet, men denne grensen forsvinner nå.

Anfinnsen ønsker ikke å fortelle hva bedriften er solgt for, men han bekrefter til NRK at det dreier seg om et milliardbeløp.

Dagens Næringsliv har tidligere spekulert i en sum på opp mot 2,5 milliarder kroner.

Selv om bedriften nå har fått nye eiere, vil fabrikken etter alle solemerker bli liggende i Askim. Det forteller Jon Karlsen som har vært daglig leder i Glava, men som nå tar over som daglig leder i Saint Gobain Byggevare AS. Det er denne bedriften som skal drive Glava videre.

Familiebedrift

Bedriften har frem til tirsdag vært eid 60 prosent av familien Anfinnsen, mens familien Natvig har eid 20 prosent.

Resten har vært fordelt på Saint-Gobain (17%) og de ansatte (3%).

Fra bedriften startet i 1935 og frem til nå har bedriften utviklet seg stort, og Jon Karlsen kan fortelle at produksjonsprosessen av glassullen er blitt helautomatisk.

– Ingen tar i varene før de er ute på byggeplass lenger. Så hovedlinjene er blitt helautomatiserte.

Har væt medeiere i 24 år

SELGER FAMILIEBEDRIFTEN. Per Christian Anfinnsens familie har eid Glava i 82 år. Nå selger han familiebedriften videre. Foto: PETTER LARSSON / NRK

Saint-Gobain ble medeier i Glava i 1993. De hadde da kjøpt opp patentet på glassullen, og når bedriften i Askim nå blir solgt er det naturlig at det er den franske bedriften som tar over, forteller Per Christian Anfinnsen.

– Vi har vært «forlovet» med Saint-Gobain i mange år, så det er helt naturlig at det er de som tar over driften. Det er umulig å si om man har gjort det riktige eller ikke. Men det tror jeg vi har gjort, sier han.

Han sier familien leverer fra seg en veldrevet fabrikk og butikk.

– Vi er veldig stolte over hva familien har fått til over 82 år, forteller han.