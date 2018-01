Først mer snø - så kommer varmen og regnet

– Det blir mildere fra kvelden på mandag, og det gjelder både Vest-, Sør- og Østlandet. Det vil også komme noe nedbør, sier statsmeteorolog Ola Mellem.

Tidligere denne uka sørget store snømengder for kaos både på Sør- og Østlandet. Flere steder var det over en meter snø, og flere tusen husstander mistet strømmen på grunn av snøfallet.

Kraftig snøvær skapte problemer flere steder i landet på mandag. Brannvesenet i Vestfold måtte fjerne farlig snø fra et restaurant-tak over E18 i Holmestrand. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Kommer lavtrykk med varme

Men allerede neste uke er nok store deler av snøen borte. Et lavtrykk fra vest tar med seg varme og sørger for at temperaturene stiger.

– På en del plasser vil det nok ligge på rundt en 4–5 grader. På Sørlandet vil det nok bli enda mildere, spesielt ved kysten. Men også i fjellområdene ser det ut til at det blir plussgrader, sier Mellom.

Og håper du på en ny runde med snø, må du nok smøre deg med tålmodighet.

– Det ser ut til at temperaturene vil holde seg på pluss-siden en stund.

YR.nos oversikt over snødybdene viser at det flere steder i landet er over en halv meter med snø. Er du glad i å ta med ungene i akebakken eller spenne på deg skiene så bør det gjøres i helgen.

Vanskelige kjøreforhold lørdag

Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

Men før snøen forsvinner vil det komme mer. Meteorlogisk insitutt har sendt ut OBS-varsel om at det kan bli vanskelige kjøreforhold på lørdag.

– Lørdag ventes det nytt snøfall på 10-30 cm, noe som kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold i Vestfold, Buskerud, Telemark, og Sørlandet. Kjør etter forholdene, skriver de på Twitter.

I Oslo ser man nok frem til mildværet. Der har nemlig Bymiljøetaten slitt med å få kjørt bort all snøen.

– Det er ikke nok kapasitet ved sånne snøfall, sa Gerd Robsahm Kjørven, som er direktør i Bymiljøetaten, til NRK torsdag.