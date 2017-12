– Det snør over hele Østlandet, så folk må kjøre etter forholdene. Vi har hatt alt av mannskap ute en stund, men det snør tett og det er glatt mange steder, så folk må ta det forsiktig, sier trafikkoperatør Gry Solli ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Politiet i Oslo har rykket ut til flere trafikkuhell i ettermiddag, senest til en trafikkulykke på Ring 3 ved Teisen. Én bil er involvert, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

Det er saktegående trafikk forbi ulykkesstedet, opplyser politiet som videre oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.

– Det er generelt vanskelige kjøreforhold i distriktet vårt nå, skriver de på Twitter.

– Kjør forsiktig

I Østfold ble det meldt om fire trafikkulykker på E6 mellom Sarpsborg og Moss i løpet av et par timer.

Først endte en bil på taket utenfor veien ved Jonstenkrysset i Råde, før det kom melding om at en annen hadde kjørt inn i autovernet ved Mosseporten noen kilometer lenger nord.

En person fra hver bil ble tatt med til legevakt for sjekk.

Veien ble stengt begge steder og politiet oppfordret andre bilister til å konsentrere seg om kjøringen.

– Følg trafikken foran deg - ikke se på hva som skjer på siden, skriver operasjonslederen på Twitter.

Litt senere kjørte også en bil inn i autovernet ved Solli i Sarpsborg. Klokken 19.20 kom det også melding om en trafikkulykke på E6 ved Solbergtårnet i Sarpsborg.

Operasjonslederen til Østfold-politiet ber folk som skal ut på veiene i distriktet om å ta det forsiktig.

– Det er en sørpehinne på E6 som saltet ikke klarer å ta unna. Samtidig er det litt for lite sørpe til at plogen til brøytemannskapene fungerer ordentlig. Men Mesta kjører på med det som er, så får oppfordringen til bilistene være å ta det pent, sa han til NRK klokken 18.10

En bil snurret rundt og endte på taket i Askim nyttårsaften. Fire personer ble tatt med til legevakt. Foto: Freddie Larsen

Flere ulykker

Politiet i Søndre Buskerud har meldt om flere trafikkulykker i ettermiddag. Klokken 19.20 kom meldingen om at en personbil hadde kjørt av veien på riksvei 23 Spikkestadbakkene.

– Kjør forsiktig. Meget glatt grunnet nysnø, skriver de på Twitter.

Søndag formiddag ble også to barn og to voksne fraktet til legevakt, etter at en bil snurret rundt og endte på taket i Askim.

Ved Holmejordet i Stavern endte en bil i grøfta etter å ha kjørt ut av veien. Føreren ble sjekket av ambulansepersonell, og politiet opprettet sak etter utforkjøringen.

