Flere ulykker og problemer i påsketrafikken

Det har vært mye å gjøre for nødetatene over hele landet skjærtorsdag. Politiet har meldt om flere trafikkulykker, anmeldelser og førerkortbeslag.

En kvinne i 70-årene omkom da en personbil og en varebil kolliderte på riksveg 4 like sør for Lynga i Gran kommune i ettermiddag. Tre andre personer ble lettere skadd.

I Hof i Vestfold ble en mann i slutten av 50-årene fløyet til sykehuset i Tønsberg etter en MC-ulykke. Også en kvinne i Halden ble fraktet til sykehus etter at hun falt av motorsykkelen og pådro seg beinbrudd og en nakkeskade.

Det har også vært ulykker på blant annet Tøyen i Oslo, i Drammen, flere steder på E6 i Østfold, på Øvsthus i Trøndelag, på E134 ved Sauland i Telemark og på E18 i Grimstad.

En kvinne i 70-årene omkom i en trafikkulykke i Gran Kommune i Hedmark og Oppland torsdag ettermiddag. Foto: Jørn Haakenstad / Hadeland

– Vitner om lite respekt

Gjennom dagen har flere personer fått bøter, blitt anmeldt eller blitt fratatt førerkortet av politiet etter hendelser som får distriktsleder Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Østfold til å reagere.

– Jeg har selv kjørt bil til hytta i dag og på E6 gjennom Østfold har det vært mye rart. Mye av det har nok vært i forbindelse med skjærtorsdag-festen i Strömstad, sier han.

Torsdag ettermiddag ble E6 stengt ved Svinesundsparken etter at en bilbrann førte til at tre andre biler kolliderte.

– Vi fikk først melding om en bilbrann på stedet. Så har folk begynt å bremse ned for å se, og da har det oppstått en kjedekollisjon som følge av dette, forklarer vaktleder Atle Rønning hos Øst 110-sentral til Fredriksstad Blad.

På E6 ved Rygge flystasjon ble en kvinne og et barn sendt med ambulanse til legevakt etter at fire biler kolliderte. Ulykken førte til at det ble full stans i trafikken, og en bilist fikk 6.800 kroner i bot etter å ha kjørt forbi andre biler på vegskulderen.

Også flere andre bilister skal ha forsøkt å komme seg forbi køen ved å kjøre på vegskulderen.

– Det vitner om veldig lite respekt for dem som faktisk er på jobb og for dem som har havnet i en ulykkessituasjon. Mange er dessverre alt for opptatt av seg og sitt, sier Mathisen.

Slo til sjåfør

På riksvei 3 i Rena ble en bilfører voldelig etter å ha kjørt inn i en annen bil bakfra. Bilen som lå foran ville ikke slippe forbi bilen bak når den ville kjøre forbi.

– Bilen først la seg inn mot midten av kjørebanen og bilen bak kjørte inn i denne. Det er opplyst at fører av bilen bak har tildelt fører av bilen foran flere slag i ansiktet, opplyser Innlandet politidistrikt.

I 11-tiden ble en bilfører anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt for å ha kjørt med folk oppå taket på bilen ved en bensinstasjon ved Vestby.

En halvtime senere stakk en 17 år gammel gutt på lettmotorsykkel av fra en trafikkontroll på fylkesvei 118 ved Svinesund. Mannen kjørte av veien på svensk side, men ble ikke skadd.

En ung mann ble anmeldt for å ha kastet søppel ut av vinduet på en bil under kjøring i Skjeberg, 14 biler ble avskiltet i en kontroll på Svinesund, flere har fått reaksjoner etter å ha kjørt med usikrede barn i bilene og i Halden sentrum stanset politiet en bil som kjørte med bakluka åpen og for mange personer i bilen.