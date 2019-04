Kvinnen er bekreftet omkommet etter en kollisjonen på riksveg 4 i Gran kommune på Hadeland.

– Klokka 13.50 fikk vi melding om en trafikkulykke sør for Lygna. Nødetatene kom til stedet, og da viste det seg at det var to biler involvert, sier operasjonsleder i innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad.

Hun legger til at det angivelig ser ut til å være en frontkollisjon.

– I den ene bilen satt det en person fastklemt. Det ble jobba med frigjøring og livredning, men dessverre døde vedkommende på stedet, sier Svarstad.

Det skal være en varebil og en personbil som har kollidert. Tre personer er sendt til legevakt med lettere skader.

– Det er både med tanke på å bli sjekket for skader, og for å bli tatt hånd om av eventuelt kriseteam hvis de har behov for det, sier Svarstad.

Klokken 14.40 melder Statens vegvesen at vegen stenges i begge retninger. Politiet opplyser at den kommer til å være stengt i flere timer framover. Angående omkjøring for riksveg 4 kan man enten kjøre fylkesveg 34 via Hov, eller velge E6.