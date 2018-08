Fant knokler og mugg i ulovlig importert fôr

Da en stall i Østfold fant både mugg og rester av dyreknokler i fôr de hadde kjøpt fra Estland, varslet de Mattilsynet.

– Vi kjenner til at tre gårder har mottatt dette fôret. Det kan være flere, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Det var Nationen som først omtalte saken.

Kan føre til sykdommer

Anne Marie Jahr i Mattilsynet sier at dyr kan bli alvorlig syke som følge av det ulovlig importerte fôret. Foto: Mattilsynet

Behovet for fôr er massivt i Sør-Norge etter den ekstremt tørre sommeren. Det har ført til at mange bønder har sett til utlandet. Nå har Mattilsynet fått beskjed fra Landbruks- og matdepartementet om å slippe alt de har i hendene og øke tilsynet med fôr.

– Nå er det mange andre oppgaver som blir lagt til side. Vi arbeider nå for å tilrettelegge for at halm-importen skjer på en ordentlig måte, sier Jahr.

Importøren av fôret som bøndene i Østfold og Hedmark har kjøpt, var ikke registrert for verken import eller salg i Norge.

– Muggen er i seg selv farlig og dyrene kan få luftveislidelser og hudlidelser, og noen kan abortere som følge av muggen. Hvis melkekuer spiser dette, kan det bli skilt ut i melken, sier Jahr.

Hun ber fôr-kjøpere om å sjekke før de kjøper.

– Når man kjøper fôr fra noen man ikke kjenner fra før, må man be om bekreftelse på at de selger på lovlig måte. Sjekk at de er registrert, har papirer og kontrollér at alt er i orden, sier Jahr i Mattilsynet.

Her er deler av det importere fôret som skal destrueres. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet vet ikke hvilket dyr beinrestene kommer fra, og frykter at disse kan hatt sykdommer som kan smitte via knoklene.

Derfor har de nå bestemt at fôret utgjør en så stor risiko for folke- og dyrehelsa i Norge at det må destrueres. Stallen i Østold må derfor kvitte seg med 20 rundballer.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, sier Jahr.

– Typisk eksempel

Svend Aril Uvaag, leder av Østfold Bondelag, sier at denne hendelsen er et typisk eksempel på faren ved å importere fôr.

– Estland har svinepest, så vi er veldig skeptiske til å importere derfra. Sykdommer kan komme fra svinegjødsel som er brukt på jordene, sier Uvaag.

Bondelagslederen er skeptisk til å importere fôr fra alle land i Baltikum, samt Polen.

– Jo nærmere oss det er, jo bedre. Hvis vi importerer fra Sverige, Danmark eller Island er det minst risiko for at vi får problemer, sier Uvaag.